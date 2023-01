– Miért éppen Hetvenszer Hétszer Bocsánat?

– Ez az egyik zenekarunk neve, és elkeresztelése a Bibliából fakad. Péter kérdezte meg Jézust: „Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus azt felelte neki: „Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer.” Azt tartom, a megbocsájtás az egyik legszebb emberi jellemvonás, felszabadítja a lelkünket, megnyugvással tölt el.

– Milyen zenét játszik az együttes, kik a tagjai, és ugyanezt kérdezném másik zenekaráról, a Lobogó Lángról is.

– A Hetvenszer Hétszer Bocsánat a tagok által megzenésített verseket ad elő, valamint ismert előadók dalait játssza saját hangszerelésben, értelmezésben. Az együttes tagjai: Szkaliczki Nóri (elektromos dob), Szkaliczki Viktória (basszusgitár), Ale Virág és Szaszák Nikolett (ének), Török Antal és Laurentzi Zoltán (szólógitár), Dobos Ferenc (dobok, cajon) és jómagam (akusztikus gitár, ének). A Lobogó Láng fő profilja a gyerekek zenés szórakoztatása, emellett keresztény könnyűzenei stílusban is összeállítottunk Istent dicsőítő műsort. Ezzel szombaton debütáltunk a békéssámsoni református templomban. A Lobogó Láng tagjai: Horváth Andy (ének), Dobos Ferenc (cajon), Laurentzi Zoltán (szólógitár), Horváth Béla (basszusgitár) és Kabai Gábor (akusztikus gitár, ének). A Mécses Gitáros Énekkarral pedig a békéscsabai, belvárosi katolikus társ-székesegyházban havonta egyszer gitáros misén szolgálunk.

– Beszélgetésünk során említette, hogy ifjú korában laza, világi életet élt. Hogyan következett be a gyökeres fordulat?

– Sokáig kerestem önmagamat, önző életet éltem. Felnőttkoromban döbbentem rá, hogy nem másokat kell megváltoztatnom, hanem nekem kell megváltoznom, és azzal tudok hatással lenni másokra, jóságot, szeretetet adni neki. A kisördög is bennünk van, de ha rákapunk az igazán fontos, jó dolgok ízére, a szeretet átadására, akkor ez függőséget okoz, és a magasságokba repíti a lelket. Teréz anya mondta egyszer, hogy nem az számít, mennyit adunk, hanem hogy mekkora szeretetet fektetünk az adásba. Szeretni, szeretni, szeretni, ez az én hitvallásom is.

– Gondolom, szociális munkásként is ez vezérli leginkább.

– Azt szoktam mondani, a legboldogabb ember vagyok, mert nekem rengeteg nagymamám és nagypapám van, és rengeteg szeretetet kapok tőlük. Nekik is mindenben segítek, amiben csak tudok. Karácsonyi meglepetésként gitárral kerestem fel őket, együtt is énekeltünk, megkönnyeztük az élményt, amit közösen éltünk át. Ezek azonban az öröm könnyei voltak, és sok kincset kaptam a szívembe. A jóság, a szeretet az örök élethez vezet. Az emberek ugyanis nem úgy emlékeznek majd rád, hogy milyen márkás autód volt, hanem hogy miket tettél értük. Ez az igazi kincs, és ez örökérvényű. Saját tapasztalatból mondom, merjük megtenni az első lépést, és aztán szeretetfüggővé válunk.

– A hit mit jelent az ön számára?

– Történhet bármi rossz az életemben, ha becsukom a szemem, érzem, hogy velem van a Teremtő Isten és vigyáz rám. Feltétel nélkül, vakon megbízom benne, a hitemben az alázat a legfontosabb. Minden jót Istennek neki tulajdonítok, eszközül ajánlom magamat: használj, Uram! Nyitott szívvel járom az utat, amit kijelölt számomra. Ha kitárod a szíved, lemezteleníted magad, sebezhetővé is válhatsz, de megéri a kockázatot. Még nagyobb sebek keletkeznek ugyanis, ha bezárkózol, nem bízol, nem hiszel, nem teszel másokért.

– Könnyedebb témára váltva, P. Béla (Pébéla) bizonyára megsértődne, ha kimaradna cikkből. Mit kell tudni róla?

– Egy befogadott cica, a feleségem a Beethoven nevet akarta adni neki. Ehelyett én a Pébélát javasoltam. Pintér Béla ma is alkot, keresztény zenét szerez, játszik. Közelebb áll hozzánk, mint Beethoven. Pébéla kiskorú elkövető veszélyes otthon mindenre, de legfőképpen a kapucnis pulcsik zsinórjaira, a cipőfűzőkre, a cserepes virágokra. Van egy Medici nevű, szintén befogadott macskánk is, ő a Medicikről szóló tévésorozatról kapta a nevét. Rendszerint Pébéla ébreszt reggel négykor, mert már éhes. Aztán beindul a nap, amely mindig rengeteg szépséget, jóságot kínál.