Az év végén arról számoltunk be, hogy a költségmegtakarítás érdekében a fűtés és a melegvíz előállításába bevonják a föld mélyében rejlő kincset, a szénási termálvizet. A fejlesztések más területeken is zajlanak. Erről az intézményvezető, Lázár Zsolt az Ótemplomi Szeretetszolgálat nagyszénási telephelyén, az idősotthonban számolt be hírportálunknak az új év első munkanapján, amikor köszöntötte az ott dolgozó munkatársait is.

Egy elnyert 15 milliós pályázati forrást (a Magyar Evangélikus Egyház Diakónia Alapjához pályáztak) kiegészítettek 15 millió forintos önerővel, és az idősotthon nyolc fürdőszobájának, mosdójának a teljes felújítását, modernizálását ebből finanszírozzák. A munkák javában zajlanak.

Lázár Zsolt hozzátette: az a törekvésük, hogy az ellátás zavartalan és minőségében is jobb legyen 2023-tól. A határozott időre szóló működési engedélyüket szeretnék 2023 augusztusától határozatlan idejűvé tenni, ehhez viszont a hiánypótlásokat mielőbb elvégzik.