Nyemcsok János polgármester felidézte a 2011-ben született geotermikus pályázatuk részleteit. 2015-ben a már elkészült hőszolgáltató rendszerre az önkormányzati intézmények rácsatlakoztak, az idősotthonnál is kiépült a csatlakozási pont.

– Kihagyhatatlan alternatív fűtési lehetőség ez ebben az energiaválságos időszakban. Hosszú távon megtérül, az intézmény energiaköltségeit pedig képes lesz csökkenteni – tette hozzá a településvezető. Földi Mihály a kivitelezők nevében azt emelte ki, hogy milyen gyorsan voltak képesek a megbízástól a projekt zárásáig eljutni.

– A magas gázszámlák láttán csak egy cél volt előttünk: a lehető legrövidebb határidővel oldjuk meg a feladatot. A szénásiak geotermikus fejlesztése során az idősotthon kazánháza mellé került a csatlakozási pont, a jó előkészítés után már csak a szükséges beszerzéseket kellett felgyorsítanunk. Hangsúlyozom, ez egy automatizált rendszer. A két fűtési mód (gáz és termálvíz) szinte gombnyomásra átáll egyikről a másikra, ha a műszaki körülmények ezt megkívánják.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, az új fűtési rendszerben van még tartalék, a nagyszénási intézménykomplexumon belül is a rendszer bővíthető: a telephelyen van az Őszikék panzió, oda még nem ér el a hálózat, de annak a megoldásán is dolgoznak.