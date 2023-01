Festményeit ismerik a községben, sőt, Békés szinte minden szegletébe, Budapestre, valamint Marosvásárhelyre is eljutottak már tárlatai. Gyöngyösi Károlyt arra kértük, összegezze az eltelt évet.

– Minden lassan visszaáll a régi kerékvágásba. Sajnos műtétek árnyékolták be az életem ezen szakaszát, egy beavatkozásból felépülve már kerékpározok, itthon tevékenykedek, és természetesen festek. A karácsonyi díszek is dobozba kerültek, a feleségem az ünnepi hangulat megteremtéséhez nagyon ért, én pedig élvezem. Most csendesebb az élet mifelénk. Alkotóként a tavalyi év sem volt mozgalmas, a pandémia óta kevesebb a bemutatkozási lehetőség, de nem adom fel. A sikeres gyulai tárlatom után Békéscsabára került az anyag, reményeim szerint majd Békésen láthatja a képzőművészetek iránt érdeklődő közönség – fogalmazott bizakodva az alpolgármester, aki naponta megjelenik a községházán. Ahogy mondta, tennivaló mindig van. Úgy érzi, nem volt könnyű évük...

Erdős Norbert országgyűlési képviselő is járt a műhelyében

Alkotói műhelyébe visszatérve azonban az ecsetvonások feledtetnek vele mindent problémát. Szárnyal a fantáziája, csak a színek, csak a téma, a hangulat az, ami számít. És a végeredmény. Bőséges a választék a parányi szobában, ahol minden arról árulkodik (a lakás többi részében is), hogy aki itt él, az fogékony a világ szépségeire, építészeti és természeti csodáira. Nekünk is volt alkalmunk rácsodálkozni a tájképekre, a legfrissebb élményalkotásokra, melyeket az utazásai ihlettek.

– Olajképeket készítek, a színvilágom nem sokat változott. Kedvelek vászonra, fára, üvegre festeni. A klasszikus stílust szeretem, vonz a tanyasi, a falusi környezet. De már nyitottam a modern irányzatok felé – tette hozzá mosolyogva, miközben olaszországi, törökországi kalandozásainak festményeken való megörökítéseit mutatta.

Gyöngyösi Károly sokszor és sokat adományoz. Sport- és közéleti aktivitásának köszönhetően nagy az ismeretségi köre. Ahogy ő fogalmazott: megteheti, hogy adjon.