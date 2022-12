Podani Milán 11 éves korában kezdett el versenyezni, először még kresz és kerékpáros ügyességi megmérettetéseken vett részt. Családi programjaikat azonban már ekkor is a motoros találkozók jellemezték, hiszen ezen kétkerekűbe már jóval korábban beleszeretett. Első saját motorja egy 1986-os MZ volt, amit ballagási pénzéből vett.

Beszélgetésünkből kiderül, szülei eleinte nem örültek szenvedélyének, ám később beadták a derekukat, édesapja, Podani Mihály pedig azóta is legnagyobb segítője.

Milán számos versenyen részt vett kamaszkora óta, és szép eredményeket ér el évről-évre mind a Magyar, mind pedig az Európa Bajnokságon. Emellett rendszeresen tart motoros bemutatókat civil rendezvényeken, falu napokon, város napokon, illetve fesztiválokon is. Továbbá elismerése is akad szép számmal, hiszen kiérdemelte többek között a Szarvas Város Kiváló sportolója díjat, a Szarvas Város Ifjú Tehetsége díjat, a Szarvas Városért Emléklapot, a Szarvas Város Legjobb férfi sportolója címet, a Szarvas Város Év sportolója 2. helyet, a Mezőberény Strettfighter nap különdíját, az Év férfi sportolója lett a BEOL közönség szavazat alapján, valamint Szarvas Város Kiváló sportolója díjat is kapott.

Podcastünkből kiderül például az is, hogy mikor ület először Milán motorra, hogyan zajlanak felkészülései egy-egy versenyre, melyik volt a legnagyobb élménye, illetve az, hogy mit gondol az utcai motorozásról.