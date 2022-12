Lovas fogattal indult útnak a Mikulás szombat délelőtt Ecsegfalván, az önkormányzat szervezésében és a helyi polgárőrség kíséretében. Mikulás apó persze nem indult el üres kézzel, hiszen járműve telis-tele volt finomságokkal, gyümölcsökkel és mikuláscsomagokkal, amikből nemcsak a helyieknek, hanem a látogatóba, vagy a nagyszülőkhöz érkezett gyerekeknek is jutott. Galambos István polgármestertől megtudtuk, az esemény immár hagyományszerű településükön, hiszen az utóbbi években is lovas fogattal járt náluk a Mikulás. Végül elárulta, a program része volt egy megható ünnepi műsor is a művelődési házban, még az indulás előtt.