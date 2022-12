Az oltást eddig 1947-en, 1051 leány, és 896 fiú igényelte – tájékoztatta hírportálunkat a Békés Megyei Kormányhivatal. Mint kiemelték, a vakcinát idén is az iskolaorvosok adják be két részletben, 6 hónap különbséggel. Az első részletet a fiatalok már meg is kapták a tanév elején, míg a második oltás április-májusban esedékes. Fontos, hogy mind a két adag szükséges a védelemhez.

A Békés Megyei Kormányhivataltól megtudtuk, a 2021/22-es tanévben, Békés megyében 2967 tanuló volt jogosult a térítésmentes HPV elleni védőoltásra. Az oltást 2091 tanuló, 1160 lány és 931 fiú igényelte.

Nagyon gyakori betegség

Mint az a haon.hu oldalon olvasható, a méhnyakrák az emlőrák után a női szervezet második leggyakoribb rosszindulatú daganata. Magyarországon a statisztikák szerint évente 1300-1500 új beteget diagnosztizálnak, az esetek többségében 30-40 éves korban, de egyre növekszik a fiatal, 30 év alatti páciensek aránya. Pedig a betegség – ha időben felfedezik – gyógyítható. Ennek ellenére 2008 és 2014 között Magyarországon évente átlagosan 408 nő halt meg méhnyakrák következtében. A HPV összességében a rákos megbetegedések 5 százalékáért tehető felelőssé.

Sokan nincsenek tisztában a veszélyekkel

Az egyéni felelősségvállalás részeként fontos a HPV-fertőzések elleni védekezésben az egészséges életmód, a megfelelő táplálkozás, a mozgás, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás mellőzése, a megfelelő testi higiéné, a monogám párkapcsolat, az oltás igénybevétele, továbbá az ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokon való részvétel – olvasható a cikkben. Valamilyen HPV-fertőzésen az emberek 50-80 százaléka átesik élete során úgy, hogy a legtöbbjük nem is tud róla. A lap kitért arra, hogy a fertőzés átvihető szexuális előjáték, valamint hüvelyi, anális és orális aktus során. Természetesen nagyobb kockázatot vállalnak azok, akik védekezés nélkül létesítenek szexuális kapcsolatot, és azok is, akik gyakrabban cserélgetik partnereiket. A lakosság ennek ellenére nincs tisztában a HPV veszélyeivel, és sokan gondolják, hogy óvszerrel védekezhetnek a vírus ellen. A fertőzés azonban bőrkontaktussal is terjed, ezért az óvszer csak 70 százalékos védelmet nyújt.

Többször is el lehet kapni

A Nemzeti Népegészségügyi Központ korábbi tájékoztatása szerint a HPV-fertőzés általában tünetmentes, átmeneti jellegű, és az esetek legnagyobb részében nem okoz megbetegedést, hiszen a vírus legtöbbször 1-2 év alatt eltűnik a szervezetből. De ha valaki az erősen rákkeltő HPV-típussal (16-os, 18-as) fertőződik meg, az magas kockázatot jelent a méhnyakrák kialakulása szempontjából. Érdemes tudni, hogy a vírusra a fertőződés után nem emlékszik az immunrendszer, így ugyanazt a HPV-típust többször is el lehet kapni. Akár ugyanattól a partnertől is.