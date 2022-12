A fenyőárusok a korábbi években megszokott helyszíneken már megyeszerte megjelentek – sokan már ilyenkor, bő két héttel az ünnepek előtt beszerzik a lakás legfontosabb karácsonyi ékességét, míg mások inkább az utolsó pillanatra hagyják a fenyő beszerzését, aminek legfőképpen az az oka, hogy nem mindenki tudja megfelelően tárolni szentestéig. Bármikor is kerül azonban haza a fa, a célja mindenkinek ugyanaz: a fenyő friss és tökéletes legyen, azaz olyan, ami formás, és nem kell a hiányosságait díszekkel takargatni.

Egy frissen kivágott fenyő, kb. 4–5 hétig bírja ki úgy, hogy ne kezdjenek el a levelei nagy tömegben lehullani. Ha van hely a ház, a lakás körül a fenyő megfelelő tárolására, akkor nem érdemes a beszerzésével a karácsony előtti napokat megvárni, hiszen a most kapható fákat jellemzően ugyanakkor vágták ki, mint amit két-három hét múlva bocsátanak csak áruba.

Ilyenkor, az adventi időszak közepe tájékán még bőséges a választék, és megfelelő körülmények közt tartva otthon jobban megőrizhetjük a kiválasztott növény frissességét. Kellő gondoskodás mellett sokkal szebb állapotban tud maradni a fa, mint egyes árusoknál.

Választáskor a legfontosabb szempontok, hogy a karácsonyfa tartós, egészséges, sűrű és szimmetrikus legyen. Már vásárlás előtt érdemes átgondolni, hogy hova kerül majd a lakásban, fontos, hogy tudjuk, mekkora az adott helyiség belmagassága.

A tűlevelekre is érdemes külön figyelmet fordítani, állapotuk ugyanis beszédes: élénk, zöld színűnek kell lenniük, és sötét árnyalatúnak. A világos szín akár a kiszáradás jele is lehet. Fontos, hogy a tűlevelek tapintásra rugalmasak, viaszosak legyenek. Ha szárazak, eltörnek vagy a kezükben maradnak érintés után, akkor azt a fát inkább ne vegyük meg. Vásárlás előtt akár enyhén meg is lehet rázni a növényt: ha könnyen lehullanak a tűlevelei, akkor nem várható, hogy sokáig szép maradjon.

Vízbe állítva tovább friss marad a fa

Ahhoz, hogy a fenyőfa a lehető legtovább szép maradjon és megőrizze frissességét, kint kell tárolni a teraszon, udvaron vagy erkélyen, lehetőleg egy vödör vízbe áztatva. A házba fokozatosan kell bevinni – először kerüljön egy fűtetlen helyiségbe, például a pincébe, garázsba vagy egy hűvös folyosóra. Célszerű pár órát ott hagyni, hogy ne érje sokként a házban lévő meleg a kinti, hideg, téli időjárás után. A fát érdemes a lakásban is egy vödör vízbe állítani, hogy ne száradjon ki. A legjobb megoldás a víztartállyal rendelkező állvány, így a növény beltéren is hidratált marad.

A megfelelő állvány ismérvei még, hogy biztosítják a fa könnyebb rögzíthetőségét, maximális biztonságot nyújt a karácsonyfa körül játszó gyerekeknek, és maximális biztonságot nyújt akkor is, amikor például a házi kedvencek szaladgálnak a fa körül. Fontos szempont az is, hogy az állvány gondoskodjon a karácsonyfa szépségéről úgy, hogy azt folyamatosan nedvesen tartja, illetve, hogy a tartószerkezet esztétikus hatást keltsen - írja a bama.hu.