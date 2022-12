Épületek dőltek össze, károsodott az infrastruktúra, rengetegen megsérültek. Portugália pedig nemzetközi segítséget kért hivatalosan az Európai Uniótól – ismertette dr. Tímár Tamás, hogy mi volt az európai uniós gyakorlat feltételezése, amelyen az ENSZ úgynevezett INSARAG-minősítését szerezte meg Észtország csapata. Az észtek mellett, velük szorosan együttműködve dolgozott két spanyol és egy német gárda is a terepen.

Az ENSZ pedig egy nemzetközi szakértői csapatot küldött, amelynek tagjai folyamatosan nyomon kísérték, hogy a csapatok az irányelveknek, a szabályoknak megfelelően ténykednek-e.

Ebben a bizottságban kapott helyet egyetlen magyarként dr. Tímár Tamás, mellette volt három francia, egy-egy brit, holland, svájci, osztrák, török és indonéz szakember is. Őket pedig segítette és figyelte az ENSZ INSARAG titkárságának nagykövete, egyik főnöke, az elismert szakértő, Winston Chang.

Az ENSZ INSARAG titkárságának nagykövetével, Winston Changgal is találkozott a békéscsabai tűzoltó őrnagy.

A szakértők 166 szempont alapján értékelték az észt csapatot. Volt, aki az egészségügyi ellátást, volt, aki a kutatást és mentést, volt, aki a logisztikát figyelte és minősítette, dr. Tímár Tamás a kutatást és mentést, a logisztikát és a menedzsmentet szemlélte. A 166 szempont közül példaként hozta fel: többek között nézik, hogy a csapat és a tagjai rendelkeznek-e a szükséges dokumentumokkal; hogy feltöltik-e az aktuális információkat a megfelelő felületre; de ugyanúgy azt is figyelik, hogy az előírásoknak megfelelően hatolnak-e át egy 20 centiméteres vasbetonon.

Elmondta: a portugálok rendkívül élethű terepet, pályát és pályaelemeket rendeztek be, a sérülteket pedig élő emberek játszották el.

A portugálok rendkívül élethű terepet rendeztek be.

Érdekességként megemlítette: volt, hogy 82 méter magasból, a lisszaboni Krisztus király-szobor monumentális talapzatáról mentettek sérültet alpintechnikával; volt, hogy egy szűk lyukban, a romok között azonnali beavatkozást hajtottak végre, amputáltak – ezt egy sertéslábbal játszották el. Azt is gyakorolták, hogy mi történne, ha utórengés következne be – a jelzést követően rögtön evakuálták a beavatkozókat a kárterületről.

A portugáliai gyakorlaton észtek, spanyolok és németek dolgoztak együtt.

A tűzoltó őrnagy hangsúlyozta, hogy a terepen az egyik legfontosabb az, hogy az egyes csapatok képesek legyenek egymással szót érteni és együttműködni. Ebben ugyancsak kiválóan vizsgáztak az észtek, ugyanis a sérültek keresésénél együtt dolgoztak a németek kutyáival, a felderítésnél pedig a spanyolok drónos egységével.

– Olyan kollégákkal dolgozhattam együtt, akik korábban több gyakorlaton vettek részt minősítőként, így sokat tanulhattam tőlük – mondta dr. Tímár Tamás.

Hozzátette: Magyarország hivatásos mentőszervezetének, a HUNOR-nak a tagjaként eddig csak beavatkozóként volt lehetősége betekinteni abba, hogy milyen egy minősítő gyakorlat. Most a másik, a megfigyelők és az értékelők oldalát is megtapasztalhatta. Emellett találkozott régi ismerősökkel és újabb kapcsolatokra is szert tett az összesen négyszázötven résztvevővel lezajlott egyhetes gyakorlaton.

A bizottságban helyet kapott egyetlen magyarként dr. Tímár Tamás.