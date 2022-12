Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke – elfoglaltsága miatt – levélben köszöntötte a megjelenteket, melyet Szabó Zsuzsa, a film dramaturgja olvasott fel. Az alkotást karácsonykor a békéscsabai 7.Tv-én mutatják be, januárban a Csaba Tv-n lesz látható, majd helyi televíziók is műsorra tűzik. A tavasz kezdetén több településen, Kondoroson, Mezőhegyesen, Füzesgyarmaton, Sarkadon és Csorváson is látható lesz.

A filmet Major Gyula rendezte, dramaturgja Szabó Zsuzsa. Operatőrként ifj. Major Gyula és Gyulavári Zoltán segítették a munkát. Az alkotás producere Gyurkó Dániel. A bemutató díszvendége volt Göttler Vilmos és Krucsó Ferenc díjugrató olimpikon valamint Rezgő Zoltán világkupa helyezett díjugrató.