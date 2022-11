A Nyeregben Békésben című film mindent olyan témát igyekszik megjeleníteni, ami a lovakkal, ezzel a nemes állattal kapcsolatos – nyilatkozta hírportálunknak Major Gyula rendező-operatőr. Mint elmondta, a ló az ember legrégebbi társa, nem csoda, hogy megannyi élmény, érzelem fogalmazódik meg vele kapcsolatban.

Gyurkó Dániel producer és Major Gyula is kitért arra, hogy a forgatás nem mindennapi körülmények között zajlott, hiszen a munka a koronavírus-járvány elején kezdődött, a pandémia miatt több alkalommal is fel kellett hagyni a filmkészítésével, amit a COVID gyengülése idején azonnal újrakezdtek. A filmet több mint két éven át forgatták mintegy negyven helyszínen. Békés megyén kívül Budapesten, a Kincsem Parkban és a Nemzeti Vágtán is készültek felvételek.

A film elkalauzolja a nézőt Békés megye lótenyésztésének bölcsőjébe is, a mezőhegyesi ménesbirtokra. Megismerhetjük a tenyésztés kialakulásának kezdetét, annak több mint 200 éves múltját. A Nyeregben Békésben a megyében működő neves szabadidő és lovassport egyesületek tevékenységeit, programjait is bemutatja. Megszólalnak a lótenyésztők, akik a különböző fajtájú lovaik révén a legjobb tenyészeteket vezetik. Felvonul néhány hozzá kapcsolódó mesterség is, amit a lovassport nem nélkülözhet. Ezenkívül betekintést kaphatunk olyan lóversenyek programjaiba és életébe, amelyeket a települések szerveznek. Életükről, sikereikről mesélnek a filmben a Békés megyei lósport kiválóságai, olimpikonok, élsportolók, nagy reménységek.

A filmen keresztül a nézők ellátogathatnak néhány lovas edzésre, és azt is megtudhatjuk, miként készülnek fel a sportolók a következő versenyükre. A Nyeregben Békésben című film rendezője Major Gyula, producere Gyurkó Dániel, operatőrként segítette a munkát ifj. Major Gyula, szerkesztője és szakmai munkatársa Szabó Zsuzsa. A film létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Magyar Lósport Szövetség is támogatta.

Major Gyula elmondta, mindig is érdekelte az ember és a ló kapcsolata, és igény is volt arra, hogy ezt egy filmen keresztül bemutassák. Hozzátette, Békéscsabán, illetve a megyében rengeteg nívós lovastanya működik, ahol minőségi munkát végeznek, amiben érdemes betekinteni.