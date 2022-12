A 2017-ben kötött együttműködést újította meg a kormányhivatal és a NAK. Dr. Takács Árpád és Kozsuch Kornél egyaránt kiemelte, a megállapodás célja, hogy hozzájáruljanak a Békés megyei termelők helyzetének javításához, a gazdaságok versenyképességének növeléséhez, a generációs megújulás támogatásához, a vidéki térségek gazdaságának élénkítéséhez. Ezek mellett az élelmiszer-minőség védelméhez, Békés megye foglalkoztatottságának és népességmegtartó erejének növeléséhez is.

Az elismerést átadók, valamint a kitüntetésben részesültek, (balról) dr. Takács Árpád, Prohászka Béla, dr. Tirják László, Sarusi-Kis Tamás, Dénes József, Pusztai József és Kozsuch Kornél

Fotós: Lehoczky Péter

Házigazdaként Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere elmondta, örül annak, hogy ismét egy ilyen rangos eseménynek adhat otthont a város. Hangsúlyozta, Kondoros erős agráriummal bír, klasszikus mezőgazdasági település.

Kozsuch Kornél kitért arra, ebben a nehéz, aszályos évben is igyekeztek a kormányhivatallal együtt segíteni a gazdáknak, amiben csak tudtak. Ilyen volt például, amikor a kukorica javát le kellett silózni, mert szemes termés nem, vagy minimális lett volna. A helyszíni szemlét – ami szükséges a kárenyhítés igényléséhez – a főispán kezdeményezésére, vele egyeztetve felgyorsították, hogy mindenki időben silózhasson. Dr. Takács Árpád hozzátette, gyorsan kellett alkalmazkodni a helyzethez, hiszen ennyi aszálykár miatti kérelmet még nem nyújtottak be, de sikerült megoldani a problémát, például átcsoportosításokkal. Elsőként Békésben lépték ezt meg, de aztán országosan is átvették.

A NAK megyei elnöke hangsúlyozta, a megállapodás nem a fióknak készült, hanem a közös munkát veszi sorba a gazdálkodók érdekében, hogy minél könnyebben és eredményesebben termelhessenek. A kormányhivatal több főosztálya is rendszeres kapcsolatban áll a gazdákkal, eljárnak ügyeikben.

A megyei főispán kiemelte, valóban számos területen dolgoznak együtt a mezőgazdaságért, az agráriumból élőkért. A 13 177 egységes kérelemnek a kétharmadát az agrárkamara falugazdászai nyújtották be, segítve ezzel is a gazdálkodókat. A kérelmek 450 ezer hektárt fedtek le. Az előlegfizetés október 16-ától november 30-áig tartott, és ezen időszak alatt összesen 28 milliárd forintot kaptak a gazdák.