Az óvodapedagógusok ismeretterjesztő mesét, diafilmet vetítettek, sőt mozgásos játékot is szerveztek. A gyerekeknek meg kellett keresniük a csoportszobában elrejtett "virágport", majd át kellett kelniük érzékelő korongokkal, bójákkal, billenőrácsokkal, karikákkal kirakott akadálypályán. Mint a méhek, úgy juttatták, illesztették kisebb-nagyobb lyukú kaptárokba (zsámolyba) a "pollent". A délelőttöt méhecskés színezők, memória- és társasjátékok, valamint Bee Bot robot irányítása, programozása is színesítette. A program megvalósításához az Országos Magyar Méhészeti Egyesület is hozzájárult.

Szekerka András saját mézéből vitt kóstolót