Csaknem száz helybeli foglalkoztatására 158 millió forint támogatást kapott a startmunka mintaprogram keretében az önkormányzat – ismertette a képviselő-testület nemrég tartott ülésén Macsári József polgármester, amikor a közfoglalkoztatás került napirendre. Hagyományos közfoglalkoztatásra is nyújtottak be sikeres pályázatot és nyertek el támogatást. Kiemelte ugyanakkor: saját forrást is biztosított a város, hogy megvalósíthassák a projekteket.

A tájékoztató szerint a szociális és mezőgazdasági programban a közfoglalkoztatottak ügyelnek többek között a közterületek rendben tartására, valamint zöldségeket termelnek – újhagymát, hagymát, paradicsomot, uborkát –, amelyek egy részét a rászorultaknak adományként osztották szét, a másik része pedig a napközi otthonos konyhára került.

Macsári József polgármester érdekességként megemlítette: az önkormányzat kéthónapos képzést indított tavasszal két céggel együttműködve. A tanfolyamon tizenketten vettek részt, akik modern ipari alapkompetenciákkal rendelkező gyártóipari operátor, azaz összeszerelő bizonyítványt kaptak, és végül egy cég munkavállalói lettek. A kormányhivatal a vállalatnak száz százalékos bérköltséget nyújtott.