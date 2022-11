A böllérek négy perc alatt készítettek el a kádban megkopasztott hízóból egy szál kolbászt befűszerezve, betöltve, valamint két sonkát vettek ki formázva.

Ezt a mutatványukat korábban a Csabai Kolbászfesztiválon is láthatta a közönség. Régóta jó a kapcsolata ugyanis a šidi fesztivál szervezőivel, az ottani klubbal a csabaiaknak, köszönhetően Paracky László újságírónak is, aki a Magyar Szóban is rendszeresen beszámol a kolbásztörténésekről. A délvidéki vendégek gyúrtak a minap a 25. Jubileumi Csabai Kolbászfesztiválon, a csabaiak viszonozták ezt most, nem is akármilyen eredménnyel.

– Az idei rendezvény ismét nemzetközi volt, hiszen a hazai kolbászgyúrók és a mi csapatunk mellett Pécsről, a felvidéki Érsekújvárról, Szlovéniából, Horvátországból, Boszniából is érkeztek kolbásztöltők, és bemutatták, náluk miként készítik ezt a mindenki számára kedvelt finomságot – ecsetelte Pallér Sándor, a csabai csapat kapitánya.

A zsűri döntése alapján a csabaiak szerezték meg az első helyet, a csapat tagjai Pallér Sándor mellett Méhes Miklós, Szaszák Ádám, Adamcsik István és Papp László voltak. Dr. Nenad Ivanišević tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár a Paracky Lászlónak adott interjújában elmondta, a Vajdaságban több jelentős és hagyományos gasztronómiai rendezvényt szerveznek, ezek közül kiemelhető a šidi kolbászfesztivál. A titkárság igyekszik felkarolni minél több ilyen és hasonló rendezvényt, hiszen a gasztronómiai kínálat mellett ilyenkor egy helyen láthatók a régi mesterségek, a kisiparosok, fiatal vállalkozók termékei is, mindez együtt a turizmus fellendülését hozza magával. Újvidék és Szabadka bekerült Szerbia legjobb öt turisztikai városa közé, az idegenforgalmi bevétel megközelíti a 200 millió eurót.