A 21 éves Ragály Levente a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán tanul végzős műszaki menedzserként. A jövőben műszaki pályán szeretne elhelyezkedni a gyártás, az üzemfenntartás, vagy a karbantartás területén, vagy az állami szférában. Mint mondta, mindig is érdekelte a fotózás, de igazi hobbiként 2018-ban lépett az életébe, amikor a család tükörreflexes fényképezőgépével kezdte el járni Békéscsaba utcáit és a környéket azzal a reménnyel, hogy sikerül megörökítenie a térség természeti szépségeit. Azóta minden kisebb-nagyobb belföldi és külföldi kirándulásra magával viszi a gépet és a családi eseményeket is ő örökíti meg.

Alföldi naplemente Békéscsaba határában

Fotós: Ragály Levente

Levente elmondta, néhány hónapja határozta el, hogy időnként elküldi néhány képét a National Geographic-nak, de sosem gondolta volna, hogy bármelyik fotóját kiválasztják.

– Megtisztelő számomra, hogy a National Geographic Magyarország is felfigyelt rám és megosztotta a képemet, ezáltal több embernek is pozitív élményt tudnak nyújtani a fotóim – fogalmazott. Hozzátette: elsősorban a természetfotózás és az épített környezet érdekli, de alkalmanként portrékat, profilképeket is készít ismerőseinek, barátainak.

Őszi „lombalagút” Békéscsabán

Fotós: Ragály Levente

– Főként a személyes emlékek megörökítése a célom, az egy plusz, ha ezeket megoszthatom az emberekkel. Meggyőződésem, hogy egy kevés gyakorlással bárki készíthet jó képeket bármilyen mobiltelefonnal vagy géppel, ha látja a környezet apró részleteit és sikerül elkapnia azt a megfelelő pillanatban – árulta el a fiatal, aki egyelőre passzióként, stresszlevezetésként gondol a fotózásra, de a későbbi tervei között szerepel egy fotós iskola elvégzése is Békéscsabán.