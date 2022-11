Opauszki Zoltán, a város környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka elmondta, hogy Wenckheim turista- és kerékpárút egyik fontos helyszíne a Munkácsy Emlékház. Itt egy komplex pihenőhelyet alakítanak ki, ahol nemcsak kölcsönözni lehet majd a kerékpárokat, hanem akár szervizelni is. Egyébként most is lehet biciklit bérelni a városban több helyen, például a főtéri Tourinform-irodában – ott kapható roller is – vagy a Széchenyi-ligeti látogatóközpontban.

Hozzátette, jövőre kiépül Békéscsabán a CsaBi névre keresztelt, a fővárosi BuBira hajazó közösségi kerékpáros rendszer egy, a levegő minőségét javítását célzó projekt keretében, amelyre az önkormányzat nyert támogatást. Emellett egy cég közösségi elektromos rolleres rendszert alakít ki a városban, amely a közelmúltban, az autómentes napon be is mutatkozott.

Hangsúlyozta: ezek a fejlesztések egyrészt fontosak idegenforgalmi szempontból, hiszen azok a látogatók is bekapcsolódhatnak az aktív turizmusba és elmehetnek biciklis túrákra, akik nem hoztak magukkal kerékpárt. Másrészt a helyieknek is. Mert lehet, hogy valaki reggel autóval megy munkába, a napi ügyek intézéséhez, ahhoz, hogy pár száz vagy pár kilométert megtegyen a városban, nem szállna kocsiba. Így a beruházások a környezet védelme tekintetében is hasznosak.

Applikációval oldható fel a roller

Forrás: MW

A CsaBi közösségi kerékpáros rendszert öt állomással és összesen ötven biciklivel építik ki az úgynevezett Life projekt keretében, mindez várhatóan 2023 harmadik negyedévére készül el – ismertette a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője, dr. Sódar Anita.

A dokkolókat a vasútállomásnál; a Petőfi utcában a Csaba Centernél; a városi sportcsarnoknál; a Lencsési lakótelepen a Pietro étteremnél; valamint Jaminában, a Madách utcai általános iskolánál helyezik ki. A helyszínek kijelölésénél fő szempont volt, hogy aki Békéscsabára látogat, az könnyen és gyorsan igénybe vehesse a szolgáltatást. Emellett az, hogy a nem közvetlenül a belvároshoz kapcsolódó városrészeket, mint a Lencsési lakótelepet és Jaminát is összekössék, továbbá az, hogy a bringák a városban helyi közlekedésre is használhatók legyenek.

Egy-egy állomás egy kezelőoszlopból és egy hozzá tartozó dokkolóból áll majd, amelyekhez a kerékpárok rögzíthetők, egy-egy dokkoló tizenöt biciklit tud fogadni. Alapvetően applikációval lehet igénybe venni a bringákat, amellyel könnyen beazonosítható az adott kerékpár helyzete, illetve a kölcsönzéshez kapcsolódó minden fontosabb információ. A biciklik az állomásokon vehetők fel, majd a bérlés befejezésekor azokat a dokkolók egyikében kell elhelyezni. A bérlés csak akkor ér véget, ha az adott kerékpárt csatlakoztatták a dokkolóhoz, ahol töltik is.

A beruházás során alapot és talapzatot készítenek az állomásoknak, illetve kiépítik a közműveket, majd felszerelik a dokkolókat a kölcsönző oszloppal, illetve beszerzik az összesen ötven kerékpárt. Ezekre várhatóan 2023 harmadik negyedévében kerül sor. Miután telepítették a rendszert, egy héten át tesztelik, és ha amint az sikeresen zárul, igénybe is vehetik az érdeklődők a szolgáltatást.

Applikációval oldható fel a roller Jövő év tavaszától a Bird közösségi elektromos rollerei is elérhetők lesznek Békéscsabán – közölte Hudi Anett vezető menedzser. A járgányok használatához egy applikációra lesz szükség, amelynek letöltése után e-mail címmel és bankkártyával regisztrálni kell. A szolgáltatást szerinte egyszerű igénybe venni: a rolleren látható QR-kód beszkennelésével lehet feloldani a járgányt, majd elindulni vele. Feloldási díjat és percdíjat számláznak, de ha igény lesz rá, akkor bérletre is lesz lehetőség a későbbiekben. Hozzátette, a tervek szerint a város több pontján lesznek elérhetők a közösségi elektromos rollerek. Az önkormányzattal közösen jelölték ki a működési zónát és ezen belül a parkolópontokat. Olyan működési modellben gondolkodtak, amelyet nem a káosz, hanem a rendezettség jellemez, és amely a közösséget szolgálja. Ennél a modellnél a járgányok használóinak mindig azt javasolják, hogy ellenőrizzék az applikációban azt, hogy a végcéljuk a működési zónán belül van-e, és hogy hol van hozzá a legközelebbi parkolópont.