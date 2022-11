Csobánné Stelkovics Edina, az intézmény pedagógusa elmondta: az órákon egyrészt a végzősök vettek részt, mivel az érettségi tételek között is szerepel a kortárs irodalom; másrészt azok a kilencedikesek és tizedikesek, akik a kreatív írás és dráma foglalkozásokon vesznek részt.

Tallér Edina elmondta: fontos megmutatni a fiataloknak, hogy vannak kortárs írók, költők; hogy az irodalom élő; hogy a kikapcsolódásban minőségi alternatívát tudnak nyújtani a könyvek.

A művészek az előadásukban lebontották azokat a sztereotípiákat, miszerint egy író, költő lecsúszott, szenvedélybeteg, magának való és elvan saját gondolataival. Kiemelték: az olvasás meghozza a kedvet az alkotáshoz is, amelyben fontos megtalálni a saját hangot, stílust, és lehet építeni a saját tapasztalatokra. Hangsúlyozták azt is: persze vannak univerzális gondok, a jelenkor problémáival a kortárs irodalom foglalkozik, reflektálva a változásokra is.