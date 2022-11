A Kodály úti óvoda fejlesztésére nyújt be pályázatot a mezőberényi önkormányzat – döntött legutóbbi ülésén a helyi képviselő-testület. Mint azt Siklósi István polgármestertől megtudtuk, szakmai anyagukat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP Plusz kiírásának keretében adják be. A tervezett beruházás során megvalósulna a padlásfödém szigetelése, a külső fal utólagos szigetelése, a padlástérrel határos fal hőszigetelése, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése, akadálymentesítés, és egyéb járulékos munkákat is elvégeznének.

A polgármester hangsúlyozta, amennyiben pályázatukat kedvezően bírálják el, a tavaly év végén átadott tornaszobával együtt egy korszerű komplexum jöhet létre.

Siklósi István arról is tájékoztatta hírportálunkat, hogy november végére elkészül a piaccsarnok felújítása, illetve korszerűsítése. Mint korábban megírtuk, a kormányzat tavaly 164 millió forintot biztosított a rekonstrukciós munkálatokra. A fejlesztés során a kivitelező egyebek mellett cserélte a nyílászárókat, a fal szigetelést kapott, álmennyezet készült, felújították a villamos hálózatot, az épület tetejére napelemek kerültek az áramellátás hatékony és költségtakarékos biztosítása érdekében. Emellett a belső dizájn is megszépül majd, illetve felújítják és bővítik a vizesblokkot. A polgármester kiemelte, azon dolgoznak, hogy mind az árusokat, mind a vásárlókat becsábítsák a csarnokba, annak kevésbé jó állapota miatt ez ugyanis nem volt korábban jellemző. Az új környezet azonban vonzó lehet, illetve ott rendezvényeket is könnyebb lesz tartani. A megújult létesítményt a közeli agórával együtt adják majd át várhatóan néhány héten belül.