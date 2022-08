Siklósi István kitért arra, hogy a csarnokban eddig is voltak közösségi rendezvények, elsősorban a nemzetiségi szervezetek tartottak ott nagyobb összejöveteleket, de civilek, például a Mezőberényi Motoros Barátok Köre is szervezett ott programokat. A mostani fejlesztés során az épületbelső új burkolatot kap, megújulnak a nyílászárók, a főbejárati ajtók fotocellásak lesznek, egy álmennyezetet is felszerelnek, ami a jelenlegi „kóválygó” teret barátságosabbá teszi, illetve több apró elem is segíti a miliő szebbé tételét.

– Fontos célunknak tekintjük, hogy a piac, illetve a megújuló piaccsarnok megfelelő minőségben töltse be azt a központi funkciót, amely megilleti. Emellett lényegesnek tekintjük, hogy a helyi termelők, az árusok és természetesen a vásárlók számára a lehető legjobb körülményeket teremtsük, miközben a létesítmény közösségi térként is funkcionálhat – hangsúlyozta a polgármester a beruházás kapcsán, amelyhez várhatóan az önkormányzatnak nem kell saját forrást biztosítania.

Rendezvénypavilon is épült a csarnok közelében

A piaccsarnok közvetlen közelében megvalósult egy másik beruházás is a közelmúltban, ott egy rendezvénypavilont építettek, amire még várják a használatbavételi engedélyt. A fejlesztést a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) úgynevezett CLLD projektjének keretében valósították meg.

– A pavilon lehetőséget teremt olyan szabadtéri rendezvények megtartására, amelyet az időjárás nem fogad a kegyeibe, esetleg éppen szakad az eső a program időpontjában – mondta el kérdésünkre Siklósi István. Emellett táncházak, flashmobok, karácsonyi vásárok, civil szervezetek kisebb rendezvényei, közösségi események számára is ideális helyszínként szolgál majd.

Az épületnek emellett lesz egy másik lényeges funkciója is. A pavilon egyik területe, egy L-alakú fedett rész kimondottan a kerékpárok fedett elhelyezését szolgálja majd, kiválóan alkalmas lesz a biciklik tárolására. A területet térfigyelő kamerák is figyelik, így a tulajdonosok biztonságban tudhatják kerékpárjaikat, akár ameddig a piacon vásárolnak, akár ha autóbusszal elutaznak, és ott zárják le azokat. A két beruházást együtt adják majd át.