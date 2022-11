– Egy interjújában úgy fogalmazott, hogy katasztrófavédelmi szakemberként eltöltött éveiből az emberek tekintete maradt meg leginkább Önben. A kormányhivatal vezetőjeként is van arra lehetősége, hogy lássa a pillantásokat?

– Mindenképpen van, és kell is, hogy legyen. Az egyik nagy előnye ennek a munkakörnek, hogy rengeteg visszajelzés érkezik polgármesterektől, települési vezetőktől és olyan emberektől is, akik nem viselnek tisztséget. Nagyon sok a pozitív vélemény, de időnként persze kapok hideget-meleget is, ami egyébként természetes. S ha másként ugyan, mint a katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársaként, majd vezetőjeként, de ugyanúgy látom és keresem az emberek tekintetét egy-egy rendezvényen, egy-egy falu- vagy városnapon, ünnepségen, vagy például közfoglalkoztatási rendezvényeken. Látom és érzem, hogy büszkék arra, amit elértek, hiszen az elmúlt évtizedben a kis települések megtanultak újra élni, szinte a semmiből teremteni. Azért csak szinte, mert valójában őseik erejéből és hitéből építkeztek, építkeznek, és ezeken az alapokon olyan új dolgokat hoztak létre, amivel a városok és községek hosszú távú jövőjét is képesek biztosítani.

– Bár korábban is lehetett hallani, de talán az Ön retorikájában jelenik meg legerőteljesebben az egységes, összefogásra építő „Békés megye” gondolata. Miért tartja ezt fontosnak?

– Bár térségünk történelme jóval régebbre nyúlik vissza, de a Békés megye újratelepítése óta eltelt mintegy háromszáz év jelenti napjaink szempontjából a talán legfontosabb időszakot. Országos összehasonlításban is kicsit egyedülálló módon itt hat nemzetiség él együtt. Az elmúlt három évszázad pedig bizonyította, hogy ez a megye kitartó, képes együtt élni, együtt dolgozni. Békés megye egységességét azért is tartom fontosnak, mert egy közösség csak akkor tud fejlődni, ha összetart és összefog. Legfőbb célunk, hogy ezt a megyét éppen a megmaradásunk érdekében egy irányba tudjuk vinni. Ehhez szükség van a települési polgármesterek közösségépítő erejére, az országgyűlési képviselőkre és természetesen a kormányhivatalra, mint társadalomszervező funkcióval rendelkező szervezetre.

Olyan nyitott hatóság szeretnénk lenni, amely képes reagálni a világ dolgaira, a valós élet valós problémáira keresi a válaszokat, és egységes, kiszámítható, professzionális közigazgatással intézi az emberek mindennapi ügyeit. A legfontosabb szerepük természetesen az itt élő embereknek van, hiszen ők tudnak leginkább hatni a környezetükre.

Fotós: L. P.

– Gazdaságilag mindez kiegyenlítheti környező térségek, környező nagyvárosok meglévő előnyeit?

– Itt, az egykori Trianon előtti Magyarország közepén, egyben a mostani határ mentén Békés megye sajátosságai azt mutatják, hogy nem versenyeznünk kell más megyékkel. Békés megyét csak Békés megyéhez érdemes hasonlítani. A legjobb út, ha elsősorban magunkkal foglalkozunk, hiszen eltérő problémáink vannak, eltérő gazdasági szerkezettel rendelkezünk, más a vállalkozások struktúrája, és másként reagálunk a világ dolgaira, mint akár a közeli, akár a távolabbi térségek. El kell ugyanakkor hinnünk, hogy Békésben jó élni, hogy a megye természeti kincsekben és kulturális hagyományokban gazdag, a hat nemzetiség értékeinek összeadódása pedig megalapozhatja a jövőnket.

Emellett szükség van vállalkozásokra, és örömteli, hogy egyre több cég telepedik le nálunk.

A kormányhivatal a fiatalok helyben maradása érdekében összefogott a Gál Ferenc Egyetemmel, a Magyar Élet és Agrártudományi Egyetemmel, és hamarosan hasonló együttműködési megállapodást kötünk a Szegedi Tudományegyetemmel is, hogy esélyt adjunk, hiszen a tudás, a kiművelt emberfők jelentik a jövőt. A kiművelt emberfők közé ugyanakkor nem feltétlenül csak azok tartoznak, akik a felsőoktatásban tanulnak, hiszen egyre fontosabbak a jó és tájékozott, a változásokra reagálni képes szakemberek.

– Számos innováció fűződik a Békés Megyei Kormányhivatal nevéhez. Miért tartja fontosnak a folyamatos újítást, hogy ne mindig csak a megszokott utakat járják?

– A pun hadvezér, Hannibal Barcas azt mondta, hogy vagy találunk utat, vagy építünk egyet. Egyik sem egyszerű feladat. Mi a meglévő lehetőségeinkre építve igyekszünk a legszélesebb társadalmi bázist megteremteni, mert ez az alapja a kormányhivatal működésének. Ezért kötünk együttműködési megállapodásokat a szakmai kamarákkal, az érdekszövetségekkel, a felsőoktatási intézményekkel, az oktatási intézményekkel, illetve az önkormányzatokra és a civil szervezetekre is kiemelt partnerként tekintünk.

Az újítások közül három-négy olyan dolgot emelnék ki, amelyben komoly előrelépést értünk el az elmúlt években. Ezek egyike az egységes jogalkalmazás, amely átlátható, és ugyanolyan döntési mechanizmus alapján működik Szeghalomtól Tótkomlósig a megye minden helyén.

Nagyon fontos lépés volt a Békés megyei gyermekvédelmi és gyámügyi protokoll kidolgozása, illetve az a széles körű együttműködés, amelyre folyamatosan törekszünk. Együttműködünk a gazdákkal, együttműködünk a vállalkozói szférával, hiszen nagyon fontos, hogy hatóságként ismerjük az üzleti nyelvet, és tisztában legyünk azzal, hogy a vállalkozások miként dolgoznak.

Ugyancsak fontos, hogy a vállalkozások szintén ismerjék a hatóság nyelvét és lehetőségeit, illetve olykor a korlátait is. Úgy gondolom, hogy egy főispán akkor fogja fel helyesen a szerepét, ha a gazdaság, a politika és a szakma között egyensúlyt képes teremteni. Ezen törekvések jegyében számtalan kiemelt beruházást vittünk végig új szemlélettel, mint integrált hatóság. Elég csak a Mezőhegyesi Ménesbirtok, az M44-es gyorsforgalmi, a Lőkösháza–Békéscsaba–Budapest vasútvonal vagy a Wenckheim-kastély fejlesztésére gondolni.

Folytatva a sort, létrehoztunk munkacsoportokat, így a szakképzési, illetve a munkahelyek biztonságáért munkacsoportot.

Utóbbinak is köszönhetően 20 százalékkal mérséklődött a munkahelyi balesetek száma Békés megyében, az elmúlt négy évben. Öt év alatt a közfoglalkoztatottak száma 16 ezerről hatezerre csökkent. Nagyon büszke vagyok a munkatársaimra, akikkel közösen megteremtettük a kormányhivatal egyenszilárdságát, megteremtettük annak a képességét, hogy veszélyhelyzeti üzemmódban tudjunk működni. Így a Covid-helyzetben a védelmi igazgatás rendszere úgy tudott teljesíteni, hogy összefogta a rendvédelmi szerveket, a honvédséget, az önkormányzatokat, az egészségügyi dolgozókat, a háziorvosokat, és létrejött egy széles körű együttműködési háló. Emellett létrehoztuk az országosan egyedülálló közfoglalkoztatási értéktárat és a kormányhivatal tudományos tanácsát.