Békéscsabai gála 1 órája

A társadalomban fontos szerepet töltenek be a civil szervezetek

Huszonkettedik alkalommal rendezett a 23 éves Civil Szervezetek Szövetsége mintegy 170 résztvevővel Civil Gálát szombaton Békéscsabán, a Kornélia étteremben. Gólya Pál, a szövetség elnöke kiemelte, hogy a társadalomban fontos szerepet töltenek be a civil szervezetek. A szövetség megfogalmazta a jövő évvel kapcsolatos célokat is, a következő esztendőben is több programot szerveznek.

Gólya Pál elnök ismertette a jövő évi célokat, rendezvényeket is Fotós: Für Henrik

A Civil Szervezetek Szövetségét 24 civil szervezet hozta létre 1999. november 20-án, ezt, a 23. születésnapot ünnepelték a szombati Civil Gálán. Célként a Békés megyében működő civil szervezek szakmai és működési fejlődését, valamint együttműködésük megerősítését fogalmazták meg, hogy képesek legyenek magas minőségű szolgáltatásokat nyújtani a célcsoportok számára, valamint hatékonyan képviselni az érdekeiket. Az elmúlt több mint két évtized alatt a tagszervezetek száma jelentősen nőtt, immár a százat közelíti. Civil házat alakítottak ki Békéscsabán, amelyet felújítottak és akadálymentesítettek. A civil szervezetek számára 12 munkaállomásos számítógéptermet üzemeltetnek, valamint egy 80 ember befogadására alkalmas előadótermet alakítottak ki, sőt könyvtárat is létrehoztak. Számos szolgáltatást nyújtanak, a tanácsadástól a pályázatíráson át a rendezvényszervezésig – sorolta Gólya Pál. Mintegy 170-en vettek részt a szombati gálán A szombati ünnepi taggyűlésen megfogalmazták a jövő évi célokat is. Ezek között szerepel a szövetség és a tagszervezetek közötti együttműködés erősítése, a pályázatoki lehetőségek keresése, a szolgáltatások színvonalának emelése, valamint a békéscsabai önkormányzattal és a megyei kormányhivatallal való együttműködés fejlesztése – ismertette az elnök. A programok sem maradnak el, kitűzték azok időpontjait is. Februárban szokás szerint báloznak, május 1-jén megrendezik a kulturális börzét, szeptemberben a civil napot, illetve a születésnap apropóján novemberben a gálát. Emellett igyekeznek részt venni a város és a kormányhivatal által szervezett rendezvényeken. A kormányhivatal igazgatója, dr. Bódi Beáta is köszöntőt mondott. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Bódi Beáta, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója. Kiemelte: a kormányhivatal társadalomszervező, katalizátor szerepköréből eredően stratégiai partnerként, egyik legfőbb szövetségesként tekint és támaszkodik a civil szervezetekre. Az általuk megfogalmazott valós igényekre valós válaszokat keresnek. Emlékeztetett, hogy a kormányhivatal együttműködési megállapodást kötött a Civil Szervezetek Szövetségével. A civil szervezeteket a társadalmi önszerveződés alapsejtjeinek nevezte, amelyek tagjai érdek nélkül a közjóért dolgoznak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy megvalósítsák a közösség javát szolgáló elképzeléseiket. Díjakat is átnyújtottak Elismeréseket, emléklapokat is átadtak a gálán több civil szervezetnek annak apropóján, hogy hány éve a szövetség tagja. A 20 év kapcsán díjazták az Életfa Kulturális Alapítványt; a 15 év kapcsán a Remonda Szabadidős Lovas és Sportegyesületet, a Dél-Alföld Wellness Egyesületet, a TIT Körösök Völgye Egyesületet, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesületet; a 10 év kapcsán az eleki Szabadidős Lovas Klubot, a Körös Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségét, a Bábolnai Arad Távlovagló és Távhajtó Egyesületet; az 5 év kapcsán pedig az Átkarolva Egyesületet.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!