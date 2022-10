– Számomra azért is kedves Szegedi Kis István, mert családon immár negyedik generációja jár a róla elnevezett intézménybe, és gyülekezetem, a Békési Református Egyházközség is alapítójának, reformátorának vallja. Könyvemben a teológus alakja mellett a korrajzzal is megismertetem az olvasót: az ország két- majd három részre szakadását, a hazai reformáció kibontakozását és a török uralom rendszerét. Kitérek Szegedi irodalmi, teológiai és pedagógiai nézeteire is. Ezzel a könyvvel tisztelgek iskolánk megalapítása 470., az alapító halála 450. évfordulója előtt – hangsúlyozta Mucsi András.