A civil szervezők – Garay Éva, Lipták Linda, Mitykó László és Tokaji Ferenc – azt kérték a jelentkezőktől, olyan módon csatlakozzanak a meghirdetett adománygyűjtéshez, hogy néhány könyvnek a bevételét ajánlják fel a 10 éves Józsa Petra számára, aki egy rendkívül ritka betegséggel küzd. Petra gyógykezelésének segítése volt a célja a könyvbörzéhez kapcsolódó kupakgyűjtésnek is. Az adománygyűjtést a Körös Motoros Karitatív Egyesület irányította, közel 80 ezer forint gyűlt össze a délután során.

Tíz középiskolás fiatal a térrendezésben segített, emellett folyamatosan gondoskodtak arról, hogy bőven jusson meleg tea az árusoknak és az érdeklődőknek, akiknek a száma meghaladta a300-at. A könyvbörzés csoportnak csaknem 700 tagja van a Facebookon, ők is segítik és követik a könyvbörze eseményeit.

Garay Éva kiemelte, ez egy csendes rendezvény, avagy zajmentes családi program volt vásárosok, légvár, hangos zene, koncertek nélkül. A megjelenteknek közösségi élményt adott, együtt lehettek, olvashattak, beszélgethettek, böngészhettek a 40 asztalnyi könyv között, lehetőség nyílt papírforgó, papírvirág készítésére is.

– Jó érzés volt látni, átélni, hogy az emberek – legalábbis egy részük – továbbra is vonzódnak a könyvekhez. Sok mindent olvasunk telefonon, de az e-book nem vette át a papíralapú könyvek helyét – hangsúlyozta Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója. – Bízom abban, hogy a jövőben is szükség lesz a könyvekre, és a börze is folytatódik.