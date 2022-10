A családok elleni támadásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, a gender és a LMBTQ-őrület szerint a családot nem férfi, nő és a gyerekeik alkotják. Hangsúlyozta, meg kell állítani azt az eszmeiséget, amely ezt próbálja az emberiségre, Európára és Magyarországra kényszeríteni. Kitért arra, hogy Nyugat-Európában számos érték sorvad el. Példaként említette Németországot, ahol minden adott volt egy normális élethez, ám ezeket az alapokat éppen az elitréteg bontja le, amelynek védenie kellene a nemzet értékeit.

Mint mondta, a globalizmus oldalán ott áll a pénz ereje, amiből hálózatot építve egyre több közösséget érnek el.

– A másik oldalon nem rendelkezünk ezeknek az anyagi eszközöknek a töredékével sem. Magyarországon ugyanakkor vannak nagyon sokan, akik egyesületekben, különböző alapítványokban dolgoznak az említett alapértékek mentén, ezeket a rendszereket kell megpróbálni koordináltan összefogni. Nem lehet közömbösnek lenni, mint Nyugat-Európában, nem elég csak észrevenni a negatív folyamatokat, tenni is kell ellenünk – fogalmazott. Szólt arról is, hogy a közösségi médiában egy tudatosan felépített támadás folyik az értelem ellen, a ránk zúdított információcunamit nem vagyunk képesek feldolgozni, és a kibogozhatatlan összefüggések között elkallódva akár azt is láthatjuk, hogy a másik oldal megoldása jó, pedig ez csapda.

– Ezért is kell megfogalmaznunk saját értékeinket és kiállni azokat mellett, még ha ez nem is divatos napjainkban – mondta.