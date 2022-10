A főbejáratnál 1 órája

Elektromos ajtónyitót alakítottak ki a jaminai egészségházban

Most már a mozgáskorlátozottak és a babakocsival érkezők is egyszerűen be tudnak jutni az épületbe.

Szarvas Péter: Mostantól könnyebb a rendelőintézet használata Forrás: Facebook

2018-ban újult meg a több, mint 13 ezer jaminai lakost kiszolgáló egészségház – emlékeztetett Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere. Az épület rendelkezik akadálymentes bejáratokkal, azonban több alkalommal is kaptak jelzést arra vonatkozólag, hogy a mozgáskorlátozottak és a babakocsival érkezők körülményesen tudják használni az ajtókat.

Meghallgatva a lakosok észrevételeit, így a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény, az önkormányzat anyagi támogatásával nyomógombbal és fotocellás érzékelővel ellátott elektromos ajtónyitó berendezés telepítését végrehajtotta. Az ajtónyitó a Kolozsvári utca főbejáratánál, az akadálymentes rámpához közelebb található ajtóra került felhelyezésre, amely mostantól megkönnyíti a rendelőintézet használatát – írta közösségi oldalán Szarvas Péter.



