Erről számoltak be közösségi oldalukon. Tóth Mónika intézményvezető elmondta, óvodájuk nagy hangsúlyt helyez a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra. Ennek a fontosságát a gyermekek környezettudatos nevelésén túl a családok felé is közvetíteni szeretnék. A kupakgyűjtő szívvel az a céljuk, hogy jótékonysági ügyet is támogassanak. A kupakok értékesítésével beteg gyermekek gyógyulásához szeretnének hozzájárulni. A kupakgyűjtő szív egy ajándék, amit az ovi Laczkó Gábortól, Sára Csabától és a Sára Galvántechnika Kft. csapatától kapott.