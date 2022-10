Várszegi György tűzoltó főhadnagy elmondta, a hivatásos tűzoltók, kéményseprők, irodai dolgozók, valamint a civilek három településen; Békéscsabán, Orosházán és Szeghalmon adhatták a vérüket. Az apropó a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja volt, egyúttal a megmozdulással emlékeztek a vörösiszap-katasztrófára is. A megyei szóvivő elsők között nyújtotta karját Békéscsabán.

Várszegi György tűzoltó főhadnagy (balra) az elsők között nyújtotta a karját.

– Segíteni nagyon jó érzés, és az a kis kellemetlenség, amit a szúrás jelent, eltörpül ahhoz képest, amit másoknak adhatunk. A véradás elhatározás kérdése, aki egyszer már adott, nagy valószínűséggel rendszeres véradóvá válik – hangsúlyozta, hozzátéve, ő évente egy-két alkalommal nyújtja a karját. Ezzel a szervezetét sem terheli meg, sőt, az önzetlenség előnyös, hiszen az érintettek véradás előtt több szűrővizsgálaton is átesnek. Úgy véli, aki alkalmas donornak, örülhet, hiszen egészséges.

– A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja figyelmeztet minket arra, hogy a legtöbb természeti csapás emberi behatásoktól függetlenül is kialakulhat, de bizonyos események alakulására az emberi tevékenység is jelentős hatással van, ezért kell különös tisztelettel fordulni a természet felé – tette hozzá.

A megyei igazgatóság szervezésében több, mint ötvenen adtak vért szerdán, hárman első alkalommal, de olyan is volt, aki már hatvankettedjére járult hozzá beteg honfitársai gyógyulásához.

Egy véradással akár három élet is megmenthető.

– Egy véradással akár három élet is megmenthető, persze előfordulhat, hogy mi magunk szorulunk segítségre – mondta el véradás közben Maczek Szilárd tűzoltó alezredes. A megyei igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője hozzáfűzte, hogy az átlagembertől elvárható a segítőkészség, ő pedig személy szerint kötelességének is érzi, hogy másoknak segítsen. Koraszülöttként látta meg a napvilágot, akkor kapott vért is, sőt, későbbi élete folyamán is számíthatott mások segítségére.