A lelki egészség világnapja és rendezvényünk legfőbb célja is az, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a mentális zavarokra, amelyek rontják az emberek mindennapi életminőségét, megkeserítik az életüket – nyilatkozta hírportálunknak dr. Vincze Gábor pszichiáter szakfőorvos, a Gál Ferenc Egyetem Egészségügyi és Szociális Tudományi Kar dékánja. Mint elmondta, idetartoznak a depressziós állapotok, a hangulatzavarok, a különböző függőségek, a szorongásos tünetek, illetve az alvászavar is.

– Beszélnünk kell ezekről a kóros tünetekről, ahogy arról is, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a mindennapi testi-lelki közérzetünk stabil legyen – fogalmazott. Dr. Vincze Gábor szólt arról, hogy a koronavírus-járvány alatt hazánkban is romlott a mentális egészség, amit a háború miatt jelentkező gazdasági hatások is erősítenek. Az utóbbi két évben lényegesen több a depressziós és szorongásos beteg.

Dr. Vincze Gábor

Kitért arra, hogy a konferencián olyan szakemberek, pszichiáterek, pszichológusok, mentálhigiénés, szociális és közösségi, illetve egyházi ellátásban dolgozók vettek részt, akik az említett problémákon segíteni tudnak. Kérdésünkre kifejtette, nehézséget okoz, hogy a telemedicina az utóbbi időben nagyobb szerepet kapott, és sokkal kevesebb a személyes találkozás.

Dr. Bódi Beáta, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója kiemelte, a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgáltatók Szövetsége és a Végeken Egészséglélektani Alapítvány által, Remény elnevezéssel megrendezett konferencia egyúttal a Békés Megyei Európai Szövetség a Depresszió Ellen programjának nyitórendezvénye is volt. Mint mondta, az esemény fajsúlyos, össztársadalmi szempontból is jelentős problematikát, kérdéskört vizsgált tudományos megalapozottsággal.

– Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) statisztikái szerint élete során minden negyedik embert érint valamilyen mentális zavar, s szerte a világban több százmillió ember szenved mentális zavartól, zavaroktól – tette hozzá. Hangsúlyozta, a remény kéz a kézben jár a mentális egészség két fontos összetevőjével, az élettel való elégedettséggel, valamint az önbecsüléssel, s ez által a jobb életminőség garanciája.

– A szakemberek abban is egyetértenek, hogy a pszichiátriai problémával küzdő embertársaink betegsége nagyrészt az elszigeteltségükből fakad, és ezek kizárólag gyógyszerekkel nem orvosolhatók. Viszont amennyiben megfelelő lelki istápolást, támaszt és szeretet kapnak a kórházi, illetve gyógyszeres kezelés mellett, ők is a társadalom hasznos tagjai lehetnek, tartalmas, produktív életet élhetnek – fogalmazott.

Herczeg Tamás

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő ugyancsak a konferencia üzenetét járta körül köszöntőjében. Ahogy elmondta, a remény meghatározó dolog az életünkben, mind az egyszerűbb élethelyzetekben, mind a hosszú távon meghatározó döntések során. Nagyon fontosnak nevezte a jelenlévő szakemberek szerepét, akik reményt tudnak adni azoknak, akik nehéz helyzetbe kerültek.

Dr. Vincze Gábor néhány egyszerű tanácsot, szempontot is ismertetett.

