Az ülésen Szarvas Péter polgármester, dr. Szigeti Béla bizottsági elnök, valamint Paláncz György tanácsnok is azt emelte ki: a kihívást jelentő gazdasági helyzetben is segíti a város esélyteremtési céllal a fiatalokat. A jövedelemhatárokat pedig úgy változtatták meg, hogy többen felelhessenek meg a pályázati feltételeknek, azaz többen kaphassanak ösztöndíjat, illetve azok mértékét növelték is. Varga Tamás alpolgármester hangsúlyozta, a Békéscsaba hazavár! program ugyancsak komoly segítséget jelent a felsőoktatásban tanulóknak, valamint a frissen végzetteknek.