Ezt ne hagyja ki! Beruházás

Hófánkpálya és kilátó is lesz a CsabaParkban A mászókötélpálya és a mászótorony építése befejeződött, és idén elkészülhet a Körte sori dombon a kilátó, a drótkötélpálya, valamint a hófánkpálya és a sítanpálya is – ezeket várhatóan jövőre vehetik birtokba az érdeklődők. A minap tárgyalta a városi közgyűlés a CsabaPark üzleti tervét, és az ülésen elhangzott: bár most veszteséges, pár év múlva nullszaldósan üzemeltetheti a létesítményeket a városfejlesztési nonprofit kft.