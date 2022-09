A Korzó téren a Fenntartható Térségért Alapítvány elnöke, Gyebnár Péter elmondta, több száz pakkot osztottak ki, amik a Békéscsabai Szakképzési Centrum jóvoltából brióst, valamint almát és őszibaracklevet tartalmaztak. Mivel több éves hagyományokra tekint vissza a bringás reggeli, a kerékpárosok számítanak is erre az akcióra az autómentes nap alkalmából, és tisztában vannak azzal, hogy mire igyekeznek felhívni a figyelmet.

Úgy véli,

egyre többen bicikliznek Békéscsabán, és a bringások egyre inkább figyelnek arra, hogy megfelelő eszközök legyenek a kerékpárokon,

ügyelnek a látásra és a láthatóságra is amellett, hogy védőfelszereléseket viselnek. A bicikliút-hálózat folyamatosan fejlődik a városban. Ugyanakkor a közlekedési morálon van mit javítani: az autósoknak jobban kellene ügyelniük például az elsőbbség megadására, a kerékpárosoknak pedig például nem szabadna a járdán tekerniük.

A Korzó térre bringával érkezett Varga Tamás alpolgármester, Nagy Ferenc alpolgármester és dr. Juhász István tanácsnok is.

Varga Tamás kiemelte, hogy Békéscsaba kerékpárosbarát város, és az Andrássy út országos szinten a legforgalmasabb bicikliút. A mindennapi kerékpározás, illetve a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése és javítása mellett a biciklis turizmus is egyre hangsúlyosabb, ebben fontos szerepe van a Wenckheim turista- és kerékpárút kiépítésének.

Szarvason a Bringás csütörtökkel zárult az Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap rendezvénysorozat. Első programja ezúttal is a Bringás reggeli volt, amelynek keretében 7 és 8 óra között várták és kínálták a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. által készített 200 hot-doggal és meleg teával a bicikliseket – számolt be Krivik Viktor a rendezvénysorozat főszervezője, a hivatal programszervezője és a KETOSZ főtitkára. Elárulta,

a nap második programja a Bringás véradás volt a Szarvasi Járási Hivatal nagytermében,

amelyen a Szarvasi Rendőrkapitányság személyi állománya is részt vett. Ezt az elemet azért tartják fontosnak minden évben, mert véradókra mindig szükség van. Hozzátette, a Bringás véradást mindig csütörtökön szervezik, a Magyar Vöröskereszt Szarvas Területi Szervezetével együtt. A véradó donorokat pedig ilyenkor a kerékpáros ajándékcsomagok mellett egy kerékpár kisorsolásával is csábítják. Végül elmondta, a legtöbb „bringás véradó” eddig 109 volt egy alkalommal, amely számot ugyan nehéz felülmúlni, de a mostani esemény kezdetén is már tucatjával álltak sorba a donorok.

Plesovszki Ágnes, a Magyar Vöröskereszt Szarvasi Területi Szervezetének vezetője kifejtette, jellemző a Bringás véradásra, hogy sokan érdeklődnek iránta. Egyrészt azért, mert immár délutáni órákban szervezik meg, és így többen el tudnak jutni, másrészt pedig azért, mert ezen az eseményen igen nagy motiváló erő az, hogy egy kerékpárt sorsolnak ki a végén a véradók között. Hozzátette, a véradás az év minden szakaszában különösen fontos dolog.

A Bringás véradásra természetesen kerékpárral érkező szarvasi Szentesi János elárulta, számára saját egészségügyi szempont miatt is fontos a véradás, hiszen háziorvosa javasolta neki magas vérnyomása miatt. Emellett a vérre szorulók segítése is vezérli, amikor a karját nyújtja. Ezt eddig 12 alkalommal tette meg, viszont Bringás véradásra most először érkezett.

Mezőberényben hatszáz általános iskolás vett részt a „Biztonság hete” országos témahét Békés megyei rendezvényén, amelyet csütörtökön tartott meg a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és a Mezőberényi Rendőrőrs.

A városban korábban is tartottak már „Közlekedésbiztonsági napot”, ez a program szélesedett most ki.

A diákok 22 állomáson gyűjthették az ajándékokra beváltható pontokat. A rendezvénynek helyet biztosító Mezőberényi Általános Iskola igazgatója, Öreg István köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy az intézmény adhat otthont a programnak, és hangsúlyozta a biztonságos közlekedésre nevelés, a biztonsággal kapcsolatos ismeretek megosztásának, oktatásának fontosságát. A megnyitón Hudák Pál ezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese kiemelte, hogy Békés megyében a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek között magas a kerékpárosok által okozott balesetek száma. Kérte a gyermekeket, hogy tanulják meg és gyalogosként, kerékpárosként tartsák be az alapvető közlekedési szabályokat! Legyenek figyelmesek a forgalomban, mert a közlekedés veszélyes üzem, kis figyelmetlenség miatt is történhet súlyos baleset. Ha autóban utaznak, mindenképpen használják a biztonsági övet. Az állomások többségén közlekedési témájú játékos feladatok várták az iskolásokat, de a rendezvényen részt vettek a mentők, a katasztrófavédelem és a Békés Megyei Kormányhivatal munkatársai, és a városi mozgáskorlátozottak egyesületének képviselői is. A polgárőrök a program lebonyolításában segédkeztek. A rendezvényre a mezőberényi iskolások mellett Köröstarcsáról is érkeztek diákok.