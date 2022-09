A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatai lehetőségeire most is számíthatnak a civil szervezetek. Napokon belül, október 3-án 10 órakor nyílik meg az esély, és egyszerűsített vagy összevont támogatást igényelhetnek. Jövőre összességében több mint 11 milliárd forint áll a rendelkezésükre. Ez az összeg tíz éve még 3,4 milliárd forint volt, idén pedig 10,8 milliárd forint – ismertette dr. Kecskés Péter, a Miniszterelnökség főosztályvezetője.

A Miniszterelnökség főosztályvezetője, dr. Kecskés Péter is előadást tartott

Fotós: Für Henrik

Elmondta, hogy pár éve egy folyamatot indítottak el. Bevezették az egyszerűsített támogatást, amelyre biztosan számíthatnak azok a civil szervezetek, amelyek formailag érvényes kérvényt adnak be, ez az összeg 350 ezer forintra emelkedett. Az összevont támogatási kategóriában akár több millió forintot is kaphatnak, itt azonban nem biztos, hogy nyernek is. Ha viszont formailag érvényes volt a pályázat, illetve igénylik, akkor 150 ezer forinthoz hozzájuthatnak. Hangsúlyozta: ennek üzenetértéke van, hogy azok, akik megfelelően dolgoznak, biztosan kapnak segítséget.

Dr. Kecskés Péter Az év Békés Megyei adományozója díjat adja át Krajcsó Ágnesnek, a Plazma Center Békéscsaba vezetőjének és Dobráné Dr. Magyar Zsuzsanna cégvezetőnek

Fotós: Für Henrik

A NEA keretében egyszerűsített támogatásra idén 242 kérvény futott be Békés megyéből, 228 nyert is, összesen 78,6 millió forint érkezett így. Összevont támogatásra ebben az évben 395 igénylés ment, ezekből 379 kapott támogatást, összesen 345 millió forintot. Azaz Békés megyéből 607 pályázat kapott kedvező elbírálást, ez az összes pályázat 95 százaléka, amit kiemelkedő aránynak ítélt más megyékhez képest dr. Kecskés Péter főosztályvezető.

Fotós: Für Henrik

Beszélt arról is, hogy a normatív kiegészítő támogatást 5-ről 10 százalékra növelték. Azaz, ha egy egyesület vagy alapítvány összegyűjt adományokból 1 millió forintot, akkor 100 ezer forintos támogatást kaphat.

A Falusi Civil Alap és a Városi Civil Alap ugyancsak segítséget jelent a civil szervezeteknek, volt több kiírás is az elmúlt években. Ezek a NEA kiegészítésének mondhatók, hiszen vannak olyan tételek – például ingatlanvásárlás vagy gépjárműbeszerzés –, amelyekre a NEA-n keresztül nem pályázhattak, itt viszont igen. A Falusi és a Városi Civil Alap esetében kitolták a projekt- és az elszámolási időszakokat, hiszen voltak olyan rendezvények, amelyeket a koronavírus-járvány miatti korlátozások okán nem tudtak megszervezni, és ezekre csak most vagy a jövőben kerítenek sort a nyertesek.