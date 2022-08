Kérdésünkre kifejtette, a szombati megmérettetésre az egész országból, a teljesség igénye nélkül Bajáról, Kecskemétről, Szegedről és a környező településről érkeztek versenyzők. Az indulók pedig nyolc kategóriában, terepgokartban, junior versenyszámban, lada kicsi-nagy kategóriában, autócross kicsi-nagy kategóriában, a roncsautó három géposztályában állhattak rajthoz, illetve női futam és szerelőfutam is szórakoztatta a megjelenteket. Összesen mintegy harminc futamot hívtak életre. A mezőnyben két köröstarcsai fiatal Tóth Imre Zsolt a juniorok között, míg Gyaraki Imre terepgokartban és a juniorok között szerepelt. Ugyancsak megmérette magát két tarcsai elszármazott, Gulyás Péter és Maczkó István autócross nagy és kicsi kategóriában. Minden versenyszám látványos, izgalmas futamokat hozott, a roncsautók között négyezer köbcentis járművek is feltűntek. A derbi az országos bajnokság egyik állomáshelye is volt.

Lipcsei Zoltán polgármester kiemelte, a roncsderbi Köröstarcsa egyik kiemelt fontosságú rendezvénye.

– Gyaraki Imre nagyszerű munkát végez annak érdekében, hogy ez a színvonalas program hagyománnyá váljon – tette hozzá, majd elmondta, a tavaly köröstarcsai futam országosan a legjobb rendezés díját érdemelte ki.

– Óriás sikernek tartom mindezt, ami öregbítette településünk jó hírét is, és nagyon komoly elismerés a szervezőknek, akik valóban mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden zökkenőmentesen, a lehető legjobban menjen. Kiemelten fontosnak nevezte, hogy az önkormányzat partnerségben dolgozik Gyaraki Imrével.