Aztán a gyerekkori maci kikerült a polcra, miután megszülettek a gyermekei, ők is kaptak plüssöket, és hogy ha jártak valamerre, akkor ajándékba mindig medvével tértek haza. A kollekció mostanra akkora, hogy az egész gyerekszobát, sőt a lakást is beterítik. Szereti a medvéket, valamint a macis dolgokat, és ragaszkodik is a gyűjteményéhez.