– Ismereteink szerint ketten valóban utcán élő hajléktalanok, a többiek között viszont van, aki más településről jár át kéregetni; van, aki Békéscsabán él az élettársával normális körülmények között, és nyugdíjjal rendelkezik; van, aki saját házában lakik egyedül, és munkahelye is van. Ám ők is szívesen csapódnak ehhez a társasághoz, mert a kéregetésből befolyó összegből nekik is jut alkohol – ismertette Szarvas Péter polgármester.

Hozzátette: minimum napi 6–8–10 ezer forintot „megkeresnek” az Univerzálnál vagy a Kossuth téren, ezért addig nem fognak elmozdulni ezekről a helyekről a csoport tagjai, amíg adományokat kapnak.

Kiemelte: az utcai szociális munkások naponta beszélgetnek velük, kérik őket, hogy vegyék igénybe a hajléktalanszállót, ne üljenek a bolt bejáratában, ne aludjanak a padon, vigyázzanak a környezetükre. Ám mivel nincs jogosultságuk többre, sokszor trágár szavakkal illetik őket.

Az intézményvezető is rendszeresen biztatja őket arra, hogy vegyék igénybe az intézmény szolgáltatásait, de erre nem kötelezhetik őket. A Máltai Szeretetszolgálat is próbál segíteni, a belvárosi római katolikus templom mellett van az irodájuk, és fürdési lehetőséget is biztosítanának nekik, ha igénybe vennék, de nem teszik.

A városvezető ismertette, hogy nyáron mindig kevesebben vannak a Gyár utcai hajléktalanszállón, mint télen, mert ilyenkor vannak, akik visszaköltöznek a fűtés nélküli tanyába, vagy gyümölcsösben található kis házakba, ahol korábban éltek.

Jelenleg tizennégyen laknak az intézményben, tehát van 16 szabad ágyuk, illetve a lakókonténerekben további tíz embert tudnának elhelyezni. Az Univerzál előtt és a Kossuth téren lévők közüli két hajléktalan egész télen bent lakott a szállón, ám ott folyamatosan figyelmeztették őket a szabályok betartására, illetve alkoholt sem fogyaszthattak – ezért a jó idő beköszöntével el is hagyták az intézményt.

Szarvas Péter polgármester elmondta: ahogy télen, nyáron is ugyanúgy biztosítanak a szállót igénybe vevők számára mosási, fürdési, főzési lehetőséget, tévézhetnek, olvashatnak, de társasjátékokkal is kikapcsolódhatnak. Az intézményben mosóport, tusfürdőt, borotvát, szappant, törölközőt, adott esetben ruhát ugyancsak biztosítanak számukra. Sikeres pályázat révén mindennap ebédet, egy kiadós főételt is kapnak, továbbá az Élelmiszerbank révén kenyérhez, zsemléhez, péksüteményekhez, zöldségekhez és gyümölcsökhöz, tejtermékekhez, húskészítményekhez jut az intézmény, amelyből szintén adnak nekik.

A kánikula nem okoz problémát a hajléktalanszállón, mivel ilyenkor a szociális munkások folyamatosan figyelmeztetik a lakókat a folyadékbevitel fontosságára. A lakókonténerek klimatizáltak, ott lehetnek folyamatosan, illetve a régi főépület, ahol a főzőkonyha található, a szerkezetéből adódóan nem melegszik fel.

