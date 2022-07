Magda Krisztinával először akkor találkoztam, mikor kolléganőjével útnak indult az Országos Mentőszolgálat Mentőpalotájának udvaráról. Ők voltak az első női mentőegység. Még akkor elmondta, régi álma vált valóra azzal, hogy mentőgépkocsi-vezetőként róhatja az utakat. Ez az érzés pedig mit sem változott azóta. Sőt, egy ideje már motorral is segít a bajban.

– Már egy ideje a mentőszolgálaton dolgoztam, amikor az egyik esthez mentőmotorost is hívtak. Akkor hallottam először a Magyar Mentőmotoros Alapítványról. Aki ismert, azt tudja, nagyon szeretek motorozni, így hamar felvettem a kapcsolatot az alapítvánnyal, ahol már a második szezonomat töltöm – mesélte hírportálunknak a fiatal lány, aki azt is elárulta, hogy önkéntesen, a szabadidejében végzi a mentőmotorozást.

– Nagy előnye a motornak, hogy sokkal gyorsabban oda tudunk érni vele, mi vagyunk a leggyorsabb szárazföldi egység. Ezért a mentőautó kiérkezése előtt meg tudjuk kezdeni a beteg ellátását. Ráadásul a motoron minden eszköz megtalálható, ami a mentőautóban is szükséges, így a legtöbb beteget el tudjuk látni, legyen az karambol, stroke, vagy egyéb belgyógyászati eset. Viszont szállítani nem lehet a járművön, vagyis ha további ellátásra szorul a beteg, be kell várnunk a mentőegységet – avatott be minket a mentőápoló, aki többek között ezeket a tapasztalatokat is megosztotta nemrégiben a jaminai diákokkal.

– A nyári tábor részeként mentem el többedmagammal bemutatót tartani a jaminai iskolába. A motorokon található eszközök segítségével az újraélesztést is gyakoroltunk a fiatalokkal, és aki akarta, kipróbálhatta, megsimogathatta a járműveinket. Szerencsére egyre több helyre hívnak minket bemutatót tartani, de mi is nyitva tartjuk a szemünket, hiszen nem titkolt célunk, hogy minél több emberrel megszerettessük a mentőmotorjainkat, a munkánkat. Szeretnénk, ha látnák, megértenék, miért fontos, hogy mi is az utakon legyünk – hangsúlyozta Magda Krisztina.

Hangsúlyozta, mindig nagy élmény látni, mennyire örülnek nekik a gyerekek, milyen kíváncsiak a hétköznapjaikra, a feladataikra.

– Gyakran kérdezik, milyen eseteket láttunk el eddig, mennyire szokott megviselni, hogyan kezeljük a nehezebb helyzeteket. Úgy hiszem, akik ezt a szakmát választják, azok adrenalinfüggők, lételemük a pörgés, az önzetlen segítségnyújtás.

– Ráadásul annyi munkánk van, hogy egyszerűen nem tudunk beleragadni egy-egy helyzetbe. Alig hogy végzünk egy feladattal, azonnal jön az újabb hívás, eset, és már azon kell gondolkozni, milyen protokollt fogunk alkalmazni, mi vár majd ott ránk – osztotta meg velünk tapasztalatait a mentőmotoros. Hozzátéve, hogy a mentőzés mellett rendszeresen jár vezetéstechnikai tréningre, ami szerinte elengedhetetlen a mentősmotorozáshoz. Illetve most már – mivel gépjárművezető szakoktató végzettsége is van – az oktatásba is besegít az alapítványnál.

Terápiás foglalkozásokat tart

Magda Krisztina, amikor éppen nem az utakat rója mentőautó-vezetőként, a Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány terápiáskutya-felvezetőjeként tart állat-asszitsztált órákat a helyi fiataloknak.

– Két szenvedélyem van, a mentőzés és a terápiás foglalkozások, ezért nem titkolt célom, hogy hamarosan Mexszel, a huskymmal együtt mutassam be a betegellátás alapjait – mesélte a fiatal szakember.

Hozzátette, az alapítvány munkatársai rendszeresen látogatják a kecskeméti mentőállomást, ahol nemcsak az ottani munkát ismerhetik meg a gyerekek, de a terápiás kutyákat is „elláthatják”. – Egy kicsit mindig kilógtam a sorból, de utólag hálás vagyok ezért, hiszen emiatt tart ott az életem, ahol. Úgysem tudok mindenkinek megfelelni, ezért inkább azt csinálom, amit szeretek, olyan vagyok, amilyen lenni szeretnék – osztotta meg inspiráló gondolatait a mentőápoló.