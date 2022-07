Varga Anikót nagyon sokan ismerik Békésen, illetve a város határain túl is arról, hogy kiváló, szinte fotószerű portréket rajzol, illetve pirográfiákat is készít. A pirográfia vagy faégetés olyan művészeti ág, amikor az alkotó szabad kézzel a fára vagy más anyagra égetéssel viszi fel a mintát, ábrát vagy rajzot. Nemrég egy újabb hobbival „találtak egymásra”.

– A házunk előtti eperfát kivágták, és amikor később megláttam az egyik rönköt a garázsban, tudtam, hogy valamit kezdenem kell vele. Sajnos ért egy családi tragédia, és egyfajta stresszkezelésként is fordultam az állatfigurák készítéséhez – mesélte lapunknak. – Nehezebben beszélek a fájdalmamról, én így vezetem le a stresszt.

Varga Anikó elsőként egy macit készített el, amely – miután felrakta a Facebookra annak fotóját – nagyon sokaknak megtetszett.

Természetesen nem volt hibátlan munka, most már több dolgot másként csinálnék, de elindított egy úton – tette hozzá. Azóta pedig folyamatosan születnek az újabb és újabb alkotások, teknős, süni, bagoly, mókus egyaránt dicséri a keze munkáját. A teknőst már meg is vásárolták tőle, és hamarosan a bagolynak is új gazdája lesz. Előbbit egy nagyszülő vásárolta meg az unokájának, aki nagyon élvezi, hogy a nyári szünetben játszhat a teknőssel, akár a hátára is ülhet. S már vannak más kérések is felé. Van, aki teknősöket tart, és melléjük szeretne egy ilyen fafigurát, míg Németországból azzal keresték meg, hogy egy kacsát készítsen.

– Ez utóbbi különösen érdekes kihívás, hiszen ki kell találnom, hogy a lábát miként alakítom majd ki a rönkből – fogalmazott Anikó, akitől megtudtuk, hogy jelenleg egy fát ölelő pandán és egy sason is dolgozik.

Arra a kérdésünkre, hogy miért az állatfigurákat választotta, elmondta, a természet és a természetes anyagok rendkívül közel állnak hozzá, így szinte egyértelmű volt számára, hogy ebbe az irányba lép. Az alkotómunka során nem rajzolja fel előre a vázlatot, hanem rögtön a láncfűrész segítségével hozza létre az alapokat, majd utána kezdi el részletesen kidolgozni. Ehhez a már említett égetési technikát, gravírozót, sarokcsiszolót, flexet is használ. Külön érdekesség, hogy utóbbi eszköz alkalmazására fia, az igazi ezermester Tobai Zsolt tanította meg édesanyját. Több alkalommal írtunk már Zsoltiról, aki egyebek mellett kivételes makettjeivel több díjat is elnyert.

Egy-egy állatfigura mintegy tíz óra munka után ölt végleges formát, a legtöbbször nyár- és nyírfa az alap. A Facebookra kitett alkotásait látva Anikót megkereste egy szakember, aki főállásban készít láncfűrésszel fából szobrokat. A férfi is elismerően szólt a békési alkotó munkájáról. Információk szerint hazánkban mintegy hét férfi és mindössze egyetlen nő foglalkozik hivatásszerűen ezzel a tevékenységgel.

Életnagyságú medve a nagy álom

Varga Anikó nagy álma, hogy egy életnagyságú medvét készítsen el a két bocsával.

– Ehhez persze nem lesz könnyű a megfelelő alapanyagot megszerezni, a kertünk végében van egy kiszáradt fa, lehet, hogy azzal kezdek majd dolgozni – tette hozzá. Anikó terve emellett, hogy a kertjükben egy kis tisztáson az elkészült alkotásokból „állatparkot” hozzon létre, amit majd a családok, a gyerekek látogathatnak is. Ehhez meglátása szerint mintegy húsz állatfigurára lesz szükség.