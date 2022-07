Hangsúlyozta, az olaszok is kíváncsiak voltak arra, hogy milyen Magyarország. Szerinte egyébként nem igazán ismerik jól Kelet-Közép-Európát, voltak meglehetősen furcsa kérdéseik is. Órákat beszélgetett a helyiekkel arról, hogy itt milyen az iskola, milyenek a városok, milyenek az ételek – és meg is kóstoltatta velük a csabai kolbászt, valamint pörköltet készített nekik, amely Ákos bevallása szerint meglehetősen csípősre sikerült, és mindenki könnyezett tőle.

– Vicces volt, amikor a pörkölthöz felkockázott húst kértem alapanyagként, és akkora volt egy kocka, mint a tenyerem. Kértem kést, hogy felkockázhassam, de sokáig nem találtak megfelelőt, így már az is felmerült, hogy ollóval kell majd feldarabolnom – osztott meg egy sztorit. Szerinte az is beigazolódott, hogy a világon bárhol eldobsz egy követ, az csabait fog fejbe találni, mivel Szicíliában két békéscsabaival is összefutott – no meg a világbajnok olasz futballistával, Franco Baresivel.

Arról, hogy miért ajánlaná másoknak az Eramus+ programban való részvételt és az utazást, elmondta: a fiatalok a megszokottól teljesen eltérő közegbe kerülhetnek, mindenféle szituációban, helyzetben gyakorolhatják a nyelveket, amire tanórákon nem igazán van lehetőség. Emellett megnézhetnek egy másik iskolát, beletekinthetnek egy másik oktatási rendszerbe, hogy ott mik a szabályok, milyen technikákat, pedagógiai módszereket alkalmaznak.

Sok helyre eljutott az elmúlt években

Kovács Ákos a Budapesti Corvinus Egyetemre, nemzetközi tanulmányok szakra felvételizett. Elmondta: egy sokrétű szakról van szó, amely foglalkozik nyelvekkel, történelemmel és földrajzzal, illetve van benne közéleti szál is, azaz minden, ami lefedi az érdeklődési körét. Hangsúlyozta: sok mindent adott neki város – amelynek egyik diák-alpolgármestere – és az evangélikus gimnázium. Tapasztalatot szerzett program- és közösségszervezésben, valamint sok helyre eljutott a Kárpát-medencében és Európában, és így rengeteg kapcsolatra tett szert.