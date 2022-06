A berettyóújfalui Tóth Attila hozta az eseményre a legnagyobb, kétszer 52 Watt teljesítményű erősítőt. Elmondta, hogy elektroncsöves berendezésről van szó: elektroncsővel van meghajtva, illetve a végerősítő is az. Hozzátette, akik ezt a szenvedélyt űzik, azok ezeket az eszközöket saját maguk építik, az alkatrészeket sem boltból szerzik be, a készülékénél például a trafót is ő készítette, a faanyagokat is ő vásárolta meg hozzá. A hangforrást és a hangfalat is ők teszik össze, de van, hogy megvesznek a boltban egy alapkészüléket, amelyet aztán felturbóznak minőségi alkatrészekkel.

– A határ a csillagos ég, csak a pénztárca szab határt annak, hogy végül milyen berendezések születnek – folytatta, kiemelve, nem az a cél, hogy minél hangosabban hallgathassák a zenét – ő is otthonában fejhallgatót vesz fel –, hanem az, hogy a készülékek minőségibb hangzást biztosítsanak.

A Kandó Kálmán vasútmodellező klub is bemutatkozott az eseményen. A szakkör vezetőhelyettese, Drienyovszki György irányította a szerelvényeket az egyik kisteremben, amelyet teljesen betöltött az egyik terepasztal. Elmondta, hogy 2010-ben kezdték építeni, és nem értek egyelőre a végére, igaz, mint hozzátette, mindig van mit csinálni egy-egy terepasztalon, mindig ki lehet találni valami újdonságot, így igazából soha nem is lehet befejezni. A többek között vasútállomással, templommal, gyárral, tévétoronnyal ékesített terepasztal háromszintes és három körből áll, a fűtőház része külön van hozzá, így valójában akár négykörösnek is nevezhető.