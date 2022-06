Karakas Anikó polgármester elmondta, hogy a beruházás nagyrészt belügyminisztériumi támogatásból, a helyi gazdaság élénkítését célzó program keretében valósították meg. Amellett, hogy korszerűsítették a Monostor éttermet, felújították az 500 adag készítésére alkalmas közétkeztetési konyhát is, valamint modern berendezéseket és eszközöket vásároltak.

Hozzátette: a Monostor étterem 1985-ben nyílt meg, és emlékeztetett egy 1986-os, a Békés Megyei Népújságban megjelent cikkre, hogy egy újságíró ellátogatott a helyre, és leírta, hogy mit tapasztalt. A lokál később diszkóként működött és az enyészeté lett, majd többek üzemeltették, végül pedig közétkeztetési cégek használták, ám csak a konyhai részt, az étterem nem volt elérhető.

Kiemelte: ahogy több mint három évtizede, úgy most is egy régi vágya teljesült a vésztőieknek azzal, hogy megnyitotta kapuit a Monostor étterem. Hiánypótlónak nevezte a fejlesztést, hiszen az elmúlt időszakban nem volt olyan hely a városban, amely legalább száz vendég fogadására alkalmas, illetve ahol rendezvényeket lehet tartani.

Sumné Galambos Mária, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főosztályvezetője, Kovács Mária, dr. Kovács József, Karakas Anikó, valamint Détárné Molnár Andrea szeghalmi járási hivatalvezető adta át a közétkeztetési konyhát és a Monostor éttermet.

A Belügyminisztérium osztályvezetője, Kovács Mária előrevetítette, hogy helyi alapanyagokból finom és házias ételek készülhetnek majd az étteremben és az 500 adagra alkalmas közétkeztetési konyhán. Elmondta, hogy 2019-ben indítottak a gazdasági mutatókban hátrányos helyzetű települések számára programot, hogy a helyi foglalkoztatást bővíthessék – ebben kapott lehetőséget egy beruházásra Vésztő is.

A gazdaságélénkítő program keretében eddig csaknem száz projektet támogattak 18 milliárd forint értékben, amelyek sokféle céllal indultak, a vendégháztól az étteremig, valamint amelyeknek hála több munkahely jött létre. Békés megyében 34 település szerepel a programban, és eddig tizenkettő jutott támogatáshoz. Ebben az évben országosan 27 fejlesztéshez nyújt segítséget a szaktárca, amellyel növelik a foglalkoztatottságot, valamint piacot teremtenek a helyi termékeknek is. Kiemelte: a kormány a jövőben is segíti a gazdaság élénkítésében a hátrányos helyzetű településeket.

Külön szólt Vésztőről, ahol csökkent az elmúlt években az álláskeresők és a közfoglalkoztatottak száma, a közfoglalkoztatási programokra összesen 6 milliárd forint érkezett eddig a városba. A vésztőiek a projektek során építenek a helyi sajátosságokra, a mezőgazdasági elem során megtermelt javakat például feldolgozzák, ezekből a termékekből a konyhára is kerül majd

Komoly támogatás jött Vésztőre

Jelentős belügyminisztériumi támogatás érkezett Vésztőre – kezdte a beruházással kapcsolatban dr. Kovács József országgyűlési képviselő. Hozzátette: beszélgetett a szakemberekkel, akik szerint ugyan 500 adagra alkalmas a közétkeztetési konyha, modern és megfelelő körülmények között akár 750-et is el tudnak készíteni.

Több szempontból is kultikus helynek mondta a Monostor éttermet, ahol megfordult Vésztő 2001-es várossá nyilvánításának alkalmából rendezett ünnepségen Varga Mihály akkori és mostani pénzügyminiszter is. A hely a nevét a Vésztő-Mágoron lévő Csolt-monostorról kapta, és ennek kapcsán hozzátette, hogy dolgoznak a történelmi emlékhely további fejlesztésén is.

Ő is beszélt arról, hogy hiánypótló beruházás valósult meg, hiszen szükség van olyan, konyhai háttérrel is rendelkező térre, ahol rendezvényeket, családi összejöveteleket tarthatnak. A fejlesztés pedig szerinte azt jelzi, hogy a kormány és a Belügyminisztérium segíti az önkormányzatokat.