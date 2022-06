– A lyukakkal és kavicsokkal játszott mankala a legszámtanibb, legősibb táblajáték, világszerte sok híve és szabálya van. Mindegyik fajtája igen hasznos a gyerekek matematikai képességeinek fejlesztésére: rögzülnek a számképek, erősödik a számfogalom, fejleszti a számolási készséget. Türelemfejlesztésre is kiváló. De ­számtalan egyéb képességet is épít (logikus gondolkodást, taktikát, empátiát, kudarctűrést­).

A népszerű verseny döntőjére a gyerekeken kívül a munkaközösség is nagyon készült. A versenyt 2021-ben kiterjesztették a teljes intézményre, így 2022-ben nagy létszámban neveztek az óvodások (25 versenyző). A három házibajnokság legjobbjai mellett idén már részt vehetett a bajnokságon a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde három óvodása is, akiket Bagolyné Szűcs Andrea tehetségfejlesztő óvodapeda­gógus készített fel a megmérettetésre. A szülők is lehetőséget kaptak arra, hogy a ­helyszínen kövessék az eseményeket.

Ütemesen kopogtak a kövek

Feszült figyelem, néma csend, majd a kövek ütemes kopogása hallatszott. A végig sportszerű, olykor szoros játszmákban a gyermekek kitartóan, lankadatlan figyelemmel játszottak. Gratuláltak a győzelemhez, s nem vette kedvüket, ha egyszer-egyszer alulmaradtak. Itt-ott előfordult nagyobb arányú győzelem, de a kiegyensúlyozott erőviszonyokat a pontok összesítése után a holtversenyek is bizonyítják. A több mint kétórás bajnokság végén megszületett a végeredmény: 1. Czibula Kata Csenge, 2. Albertus Emma Krisztina, 3. Dusik Petra.