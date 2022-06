– Kézzel vetettük el a zabot még az őszi időszakban annak reményében, hogy legkésőbb a nyár végén már tesztelhetjük a learatott termést. Miután elvetettük a Szegedi Gabonakutató Intézet felajánlásával kifejezetten erre a célra kiválasztott zabfajtát, volt időnk a projekt többi részével foglalkozni. Találkozásaink visszatérő témája volt, hogyan tudnánk egy fiatalos és trendi, mindenki által könnyen használható igazi békéscsabai terméket alkotni az elképzelésünkből. A közösségünk tagjai által megálmodott ötletek alapján terveztük meg a teljesen egyedi dobozt, ezután pedig a grafikai megjelenés előkészítése következett. Büszkén mondhatjuk el azt is, hogy – ahogy azt eredetileg is terveztük – a zabszívószál megvalósításán kizárólag békéscsabai kezek dolgoztak hétről hétre – avatott be minket Bodóczi István, a Patrióta Békéscsaba Egyesület elnöke.