Mészáros Magdolna a Családbarát kórházi innovációs díj előzményeiről elmondta, még 2018-ban kereste fel a Magyar Kórházszövetséget a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, amely addigra már hagyományosan hirdette meg a Családbarát pályázatot különböző vállalatok körében. Azonban szerették volna az egészségügyre kiterjeszteni, amire rábólintott a szövetség, így rövidesen ki is hirdették a felhívást a kórházak körében. Részletezte, az intézményeknek először a Családbarát osztály, majd kórház címért lehet indulni, melyek közül az utóbbira csak az a gyógyító intézet pályázhat, amelyiknek már legalább három elnyert osztályos címe van.

A Békés Megyei Központi Kórházról az ápolási igazgató elmondta, intézményük az előírások szerint először a Családbarát osztály címekért indult, amiből már négyet magáénak tudhat, hiszen megkapta azt a Hospice-, a Szülészet-nőgyógyászati, a Gyermekpszichiátria-, valamint a Csecsemő-, és gyermekosztály is.

Elárulta, a kórházszövetség elnökségi tagjaként benne van a pályázat bírálóbizottságában. A koronavírus idején pedig úgy vélekedtek, hogy ha nem is tudják a hagyományok szerint meghirdetni a Családbarát pályázatokat, de az azzal járó szemléletet és gondolkodásmódot az intézményekben mindenképp fenn akarták tartani. Ezért hívták életre a Családbarát osztály, illetve kórház innováció címet, aminek kapcsán a Covid-19 járvány idején hozzáadott plusz dolgokat szemlézték. Oly módon, hogy melyik intézmény tudott ezen nehéz időszakban úgy többet tenni a betegekért, látogatókért és dolgozókért, hogy a kapcsolattartás zökkenőmentesebben működjön, illetve a komfortérzet és hangulat a lehetőségekhez képest minden fél részéről javuljon. Mészáros Magdolnától megtudtuk, annak ellenére, hogy a kórházak nagyon le voltak terhelve a pandémia idején, közel három év alatt majd száz pályázatot nyújtottak be.Véleménye szerint azért jó minden időszakban ez a felhívás, mert ösztönzi az intézményeket arra, hogy házon belül olyan kezdeményezéseket indítsanak, amik pluszt jelentenek dolgozóknak, betegeknek és látogatóknak. Ugyanakkor az osztályok számára is ösztönző, hiszen arra készteti a dolgozókat, hogy otthonosabb, szerethetőbb környezetet teremtsenek munkahelyükön.

Végül elmondta, a pandémia és a látogatási tilalom idején például olyan ötleteket valósítottak meg az intézmények országszerte, mint a plexifalon keresztüli látogatás, ahol egy lyukon keresztül gumikesztyűben megérinthette egymást a szülő és gyermeke, valamint Babales címmel online csatornán nézhette az édesanya és édesapa az inkubátorban fekvő koraszülött gyermekét.

Egyedi ötletekkel állt elő a megyei kórház

Az ápolási igazgató elárulta, tavaly az intenzív osztály pályázott, amelynek beadványa nagy sikert aratott. A kollégák ugyanis a kommunikációban leginkább megnehezített részlegen – ahol a védőöltözet miatt a betegek csak az őket ellátó személy szemeit látják – úgy köszöntötték születésnapján az egyik pácienst, hogy egy lapra tortát rajzoltak neki, és az üvegfalon túlról felmutatva azt énekeltek neki úgy, hogy láthatta az arcukat. A beteg végigkönnyezte a köszöntését.

A mostani, immár kórházszinten elnyert pályázaton pedig olyan ötletekkel arattak sikert, mint például a zacskóba tett mobiltelefonos kapcsolattartás betegek és hozzátartozók között, az ápolók segítségével. De olyan szervezés is volt, amikor az osztályos orvos minden nap egy-másfél órát különített el arra, hogy telefonon egyeztessen a hozzátartozókkal. A nem látogatott betegeknek pedig a szociális munkásaik állítottak össze csomagokat, de a családtagok által beküldött dolgokat is összegyűjtötték a kórház portáján, majd felvitték az osztályokra. A mentálhigiénés team kiadványokat szerkesztett a betegeknek a Covid-19 tudnivalóiról, illetve pszichológus segítette az intézményben azokat, akik az átlagosnál jobban megijedtek a vírustól. A lelkészük kis üzeneteket küldött a dolgozóknak, karácsonykor pedig horgolt angyalkákat. A járvány idején dolgozó kollégák még pluszétkezést is kaptak, sajttal és gyümölccsel készültek nekik a pihenőidőkben.