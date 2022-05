A dévaványai molnárgörényekkel kapcsolatban kifejtették, az 1970-es években Magyarországon az aranysárga bundájú molnárgörény még egyáltalán nem számított ritka állatfajnak. A hörcsög- és ürgepopulációk környékén gyakran lehetett vele találkozni, mivel fő táplálékát éppen ezek a rágcsálók képezik. Kikaparja a földből a güzüegereket és a pockokat is, s ezzel nagy hasznot hajt a gazdálkodóknak. Időnként kisebb madarakat, sőt gyíkokat is megfog. Állománya elsősorban azért fogyatkozott meg, mert immár jóval kevesebb a határban az ürge és a hörcsög. Ráadásul a molnárgörény gyakran áldozatul esett a hörcsögöknek kirakott csapdáknak, továbbá természetes ellenségei, a rókák és a ragadozó madarak is tizedelték állományát.

Ez a védett emlősfaj leginkább a nyílt mezőgazdasági területeket, gyepeket, hátas feketeföldeket kedveli. Érdekes szokása, hogy az ürgejáratokból épít magának otthont. Kitágítja azokat, és a két-három méter hosszú járat végén egy katlant alakít ki magának, melyet aztán szénával, tollal, szőrrel kibélelve tesz kényelmes otthonná. Itt még a téli hidegben is komfortosan érezheti magát – ismertette a nemzeti park.

Elárulták, a molnárgörény nagyon rejtőzködő életmódot folytat, éjszaka vadászik. A házi görénytől eltérően kifejezetten kerüli az embert, nem merészkedik be a lakott területekre. Legnagyobb eséllyel március elején, a párzási időszakban találkozhatunk vele, ilyenkor nappal is jobban előmerészkedik. Általában négy-öt kölyköt nevel fel, melyek hat-hét hónapos korukban válnak önállókká.

Végül elmondták, a Dévaványai-Ecsegi pusztákon az elmúlt másfél évben öt adatuk gyűlt össze molnárgörényekről, ám sajnos, ebből kettő az utakon elütött példány volt. A megfigyelésekből pedig arra következtetnek, hogy ebben a térségben is lassú növekedésnek indult, így stabilizálódott az állományuk.