Több, hangzatos elnevezést kapott versenyszámmal várták az óvodásokat szerdán a Szent István téren. Miután a rendezvény ceremóniamestere, Adorján László ismertette a tudnivalókat, a gyerekek labdákkal szaladgáltak, gurították és pakolták azokat, de a játék során előkerültek a bóják és a hulahoppkarikák is. Olyan feladatokat ugyancsak kaptak a fiatalok, amelyek megoldásába be kellett vonniuk az őket buzdító óvó néniket és óvó bácsikat is.

A Lencsési lakótelepi Zöld, Napsugár- és Manóvároviból összesen öt csapat érkezett – mondta dr. Erdeiné Gergely Emőke, a Lencsési Óvoda igazgatója. Hangsúlyozta, hogy a sport és a mozgás az óvodai mindennapok részét képezik, mind a három intézményben találhatók műfüves sportpályák is, a gyerekek szeretik az ottani foglalkozásokat. Örültek, hogy két év kihagyás után professzionális módon szervezték meg számukra a sportnapot, hogy kimozdulhattak az óvodákból.