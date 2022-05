– Levi 2012-ben született, komplikációk következtében súlyos agyvérzés érte, teljes agyállományi károsodást szenvedett. Állapota jelenleg is folyamatos, huszonnégy órás figyelmet, ellátást igényel, önálló mozgásra, ülésre, állásra képtelen. Etetni kell, emelni, fürdetni – mondta el az édesanya. Hegedűs Tímea hozzátette, a kezdetektől fogva kereste a lehetőségeket Levente fejlesztésére, a kisfiú többféle komplex, intenzív terápián van túl, kapott őssejtkezelést is, most pedig egy rendkívül fontos, állapotjavító műtétre vár.

– Az agyvérzés miatt az izomzata feszes, súlyos gerincferdülése van. Ahogy nő, a gerincferdülése egyre nagyobb nyomást gyakorol a belső szerveire, és kedvezőtlenül befolyásolja a légzését, az alvását, közérzetét – részletezte az édesanya, aki egyedül neveli gyermekét. A műtétre Leventének már időpontja volt: március 26-án Csehországban hajtották volna végre a beavatkozást, de az orosz származású orvost az időközben kitört orosz–ukrán háború miatt a csehek nem engedik be. Először csak tolták, halasztották a műtét időpontját, később kijelentették, sajnos nem tudják vállalni.

– Nagyon rosszul esett, mert ez a műtét gyakorlatilag Levi életét jelenti. A pandémia komoly visszaesést okozott az állapotában, nem járhattunk fejlesztésekre, állóképessége jelentősen csökkent. Az idei év viszont reményt keltően indult; Levi újra intenzív terápiát kezdett a solymári Borsóházban, egészen megnyílt, sokkal kommunikatívabb, figyelmesebb lett. A terapeuták jobban be tudták vonni a foglalkozásokba, fizikailag is aktívabbá vált. A műtét most jönne jókor, de itthon ülünk és várjuk a csodát – összegezte a helyzetet Hegedűs Tímea.

Hangsúlyozta, egyetlen megoldás maradt, hogy Barcelonában műtsék meg Levit, de Spanyolország a költségek tekintetében sokkal drágább. A beavatkozás, a kiutazás, a szállás csaknem 2,5 millió forintot emészt fel, az erre szánt pénzösszeg adományból, támogatásokból már összegyűlt, de a műtétnek csakis az azt követő intenzív mozgásterápiákkal együtt van értelme, hatása. Ennek finanszírozásához kér segítséget az édesanya: az egyéves Borsóház-terápia költsége több mint 3,2 millió forintra rúg.

– Eddig leginkább kupakokból gazdálkodtam ki a fejlesztéseket, emellett mindig voltak önzetlen adományozók. A lelki erőmet is az adja, hogy látom az embereken, értik, érzik, mennyire fontos nekem Levi. Úgy érzem, nem vagyok egyedül, ha újra és újra fel tudok állni, lesznek mellettem segítők – mondta az édesanya, hozzátéve, tudja, hogy kisfiában ott a lehetőség, hiszen még őt is meg tudja lepni.