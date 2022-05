Deákné Domonkos Julianna, az intézményfenntartó társulás elnöke elmondta, a szervezet égisze alá két nagy intézmény, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ tartozik. Mint hangsúlyozta, mindkét intézményre kiváló vezetői munka és gondos gazdálkodás jellemző. A város életében pedig aktív, tevékeny módon vesznek részt. Kitért arra, hogy az elmúlt, nehéz, járvány sújtotta évben is a bevételek közel 100 százalékban teljesültek, céltartalékot is képeztek erre az évre, ami még nagyobb biztonságot nyújt.

Az intézményfenntartó társulás elnöke kitért arra, hogy a szakmai anyag a létszámgazdálkodásról is számot ad, amely mindkét intézményben megnyugtató. Kifejtette, további pozitívum, hogy felújítások és fejlesztések is megvalósultak, amelyhez egyrészt pályázati források, másrészt az eredményes gazdálkodás szolgáltat alapot. A teljesség igénye nélkül kitért arra, hogy a Korona utcai óvodában tornaterem épült, a Gólyafészek Bölcsődében a konyhát újították fel önkormányzati pályázatok segítségével, emellett több óvodai udvarban valósítottak meg fejlesztést. A szociális szolgáltató is több beruházást valósított meg, és pályázataik a humán területen is fontos előrelépést hoztak.