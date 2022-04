– Az emlékek és értékeink felidézése, illetve megőrzése nagyon fontos a városunk számára, hiszen a múlt nélkül nincs, nem is lehet jövő – fogalmazott köszöntő beszédében Kálmán Tibor. Békés polgármestere elmondta, a Békési Nosztalgia Csoport kezdeményezésére született meg a különleges utcai kiállítás.

– Hálás vagyok a csapat tagjainak, hogy erőt és a fáradtságot nem kímélve megkeresik a különböző emlékeket. Szétszórva, itt-ott sokaknál vannak fotók, amelyeket összegyűjtenek, rendszereznek, és a pénteken megnyílt tárlatnak köszönhetően arra is lehetőséged adnak, hogy más érdeklődők is megtekinthessék a Békés szempontjából fontos monumentumokat – tette hozzá a polgármester, aki kitért arra, hogy a képeket ciklikusan, várhatóan havonta cserélik majd. Kiemelte, az érintett városrészen sokan sétálnak, és várhatóan a kiállítás miatt még többen teszik majd ezt. Hangsúlyozta, a fotók várhatóan sokakban egy-egy történetet is fel fognak idézni.