A kamara mellett a kamra, és annak tartalma is terítékre került Knyihár Mihálynál. Kozsuch Kornél kiemelte, régen beszélgetett úgy, hogy sonkára támaszkodhatott. Ez a termék ugyanis addig ér a földtől, hogy rákönyökölhet a vásárló, és legalább 13-15 kilót nyom. Amíg a víz el nem lepi a húsvéti üstben.

– Családi hagyomány nálunk, Kondoroson is a sonkafőzés, és annak a levében kulárés, csípős vastagkolbászt is főzünk. Nagy kedvence ez feleségemnek, Bettinek, és tízéves ikerlányainknak, Adélnak és Kincsőnek is – ecsetelte a kamarai vezető. – Hasonlóan a kocsonyához, mely a húsvéti asztal egyik ékessége, amíg el nem fogy.

Kozsuch Kornél és Knyihár Mihály /Fotók: Imre György/

A kamrai után a kamarai dolgokra visszatérve Knyihár Mihály hangsúlyozta, sokat köszönhetnek a szervezetnek a pályázati értesítések, a gazdálkodáshoz szükséges információk biztosítása mellett a tapasztalatgyűjtésben is.

– Misó fiam Spanyolországba juthatott ki a kamara jóvoltából, és amit a tanulmányúton látott, hallott, hasznosítjuk a mindennapi munkánkban – emelte ki a családfő. – Leányom nyújtott be a HÍR-védjegy (Hagyományok – Ízek – Régiók) elnyerésére pályázatokat. Ezáltal lett HÍR-es a Knyihár-féle vékony- és vastagkolbász, valamint a cigánka. A családi hagyományok megőrzését, továbbvitelét fontosnak tartjuk, már az ötéves unokánknál, Lócinál is mindennapos a kolbászevés.

Prohászka Béla, Kozsuch Kornél és Knyihár Mihály

Prohászka Béla elmondta, örül annak, hogy a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének céljaival megegyezően Knyihár Mihály hagyományos alapanyagból, hagyományos eljárással készíti termékeit, és szervezetük a tradicionális magyar termékeket a jövőben is minden lehetséges eszközével támogatja. Ahogy fogalmazott: amit az őseinktől tanultunk, azt tovább kell adni gyermekeinknek, a jövő generációnak.